Este es el precio (relativamente asequible) de comprar la sede en Oviedo de una histórica institución de Asturias

En pleno corazón de Oviedo, frente al emblemático Parque de San Francisco, Hunosa tiene puesto a la venta un edificio singular que invita a realizar un auténtico viaje al pasado industrial de Asturias. Situado en el número 13 de la calle Marqués de Santa Cruz, este inmueble histórico fue durante décadas la sede de la Cámara Minera de Asturias, una institución clave en el desarrollo económico y social de la región, ya desaparecida, cuyo último legado tiene precio: 410.000 euros.

Se trata de un piso cerrado durante años, lo que ha permitido conservar prácticamente intacto su interior. Mobiliario original, archivos y estancias completas parecen haberse detenido en el tiempo, ofreciendo una imagen fiel de cómo era la actividad administrativa ligada a la minería asturiana en el siglo XX. Tras la venta, estos elementos serán trasladados al Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón (Sama de Langreo), garantizando así la preservación de su valor cultural.

Con una superficie construida de 231 metros cuadrados, el inmueble se distribuye en seis amplias estancias que destacan por su elegancia y proporciones generosas. Cada habitación conserva detalles arquitectónicos que reflejan el carácter sobrio y representativo de una época en la que la minería de hulla, antracita, hierro, zinc o fluorita marcaba el pulso económico de Asturias. Durante años, este edificio fue un punto neurálgico para empresas vinculadas a la extracción y comercialización de estos recursos.

La propiedad destaca que la ubicación es uno de sus grandes atractivos. Marqués de Santa Cruz es una de las calles más distinguidas de Oviedo desde finales del siglo XIX, «a un paso del casco histórico, rodeada de cafés, librerías y de la vida tranquila que caracteriza el entorno del Parque San Francisco». Esta combinación de historia, centralidad y entorno urbano es a la que apelan para tratar de colocar el piso en el mercado.

Aunque requiere una reforma integral, el inmueble tiene potencial para convertirse en una vivienda única, un proyecto residencial exclusivo o incluso un espacio profesional con identidad propia, manteniendo su esencia histórica. La comercialización del mismo ha sido encargada por Hunosa a la inmobiliaria Veri Corral.

Más que una simple propiedad, este piso actualmente en desuso representa una oportunidad para conservar y reinterpretar un pedazo de la memoria colectiva de Oviedo, donde en su día se reunían las empresas de la minería regional para poner en común sus intereses y preocupaciones. n