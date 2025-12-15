Virus de la gripe: variante K

La gripe es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la Influenza A, o el virus de la Influenza B, ambos virus RNA. "En los seres humanos", explica el urólogo Alberto Sánchez Trilla, se afectan las vías respiratorias, "esto es nariz, garganta y bronquios y, con menos frecuencia los pulmones". Sin embargo, cuenta, "se pueden afectar el corazón, el cerebro y los músculos".

Se suele curar espontáneamente en unos días, "pero en algunos casos, las complicaciones pueden resultar fatales, sobre todo en niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos o en personas con el estado inmunitaria alterado".

Recuerda Sánchez Trilla que la pandemia de gripe mas letal conocida fue la de 1918 (Virus A , subtipo H1N1), que se presento en dos oleadas entre la primavera de 1918 y el otoño de 1919. "Se estima que entre el 2,5 % y el 5 % de la población mundial falleció por su causa", destaca.

Con la influenzavirus A, los huéspedes naturales son las aves acuáticas salvajes. "En determinadas ocasiones, los virus pueden transmitirse a otras especies, provocando graves epidemias en la población de aves para el consumo humano, o bien saltar directamente al hombre con la consiguiente pandemia", explica. Su tasa de mutación es la mas alta de los tres tipos.

La influenzavirus B infecta casi exclusivamente a humanos, es menos frecuente y menos agresiva y con una tasa de mutación de 2 a tres veces menos que el tipo A.

La influenzavirus C infecta a humanos y a cerdos, puede causar cuadros graves y epidemias locales en animales.

Y en lo relativo a la variante K de la gripe se ha propagado rápidamente en todo el mundo, provocando brotes tempranos y graves. "Es una subclase K del virus H3N2 tipo A2, asegura el urólogo asturiano. "Los síntomas son los habituales de la gripe con una fase aguda (3-4 días), mejoría progresiva (días 4 a 7) y recuperación en 1-2 semanas2, concluye.