Alarma en Oviedo: buscan a una mujer de 84 años a la que se le perdió la pista el lunes

La octogenaria fue vista por última vez ataviada con una bata, de zapatillas y con una maleta azul

La calle Augusto Junquera, donde reside la desparecida, en una imagen de archivo de 2018.

La calle Augusto Junquera, donde reside la desparecida, en una imagen de archivo de 2018. / MIKI LOPEZ

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de una mujer de 84 años desaparecida en Oviedo desde la tarde del lunes. Se trata de María Secundina Ortiz Villa, conocida por todos como “Choli”, vecina del barrio de Ciudad Naranco, donde vive sola en un domicilio de la calle Augusto Junquera.

Según la información facilitada por la familia, de la mujer no se tienen noticias desde alrededor de las siete de la tarde del lunes. Sin embargo, no fue hasta la mañana del martes cuando saltaron todas las alarmas. A las ocho en punto, como cada día, la asistenta que atiende a la octogenaria acudió a la vivienda y se la encontró completamente vacía, sin rastro de la mujer, lo que llevó a avisar de inmediato a los familiares.

Las señas aportadas indican que la última vez que fue vista vestía una bata, llevaba zapatillas de casa y portaba una maleta azul, un detalle que ha llamado especialmente la atención de quienes participan en la búsqueda. Sus allegados han explicado que María Secundina sufre deterioro cognitivo y que en alguna ocasión anterior ya se había desorientado, aunque subrayan que “nunca había estado perdida tanto tiempo”, lo que ha incrementado la preocupación con el paso de las horas.

Tras confirmar la desaparición, la familia presentó denuncia ante la Policía Nacional, que ha activado el protocolo habitual en estos casos. Además, se ha movilizado a la Policía Local y se ha dado aviso al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), por si la mujer hubiera podido llegar por sus propios medios o hubiera sido trasladada allí. También se está recabando información entre vecinos y comercios de la zona para intentar reconstruir sus posibles movimientos.

Durante la tarde del martes, la inquietud era palpable en Ciudad Naranco. Algunos vecinos comentaban el caso en portales y calles cercanas al domicilio de la mujer, con la esperanza de que alguien la haya visto o pueda aportar algún dato útil. “Ojalá la haya recogido alguien”, señalaban, confiando en que se encuentre resguardada y en buen estado.

La familia ha pedido colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de María Secundina Ortiz Villa se ponga en contacto de inmediato con las fuerzas de seguridad. Cada hora cuenta en una desaparición de estas características, especialmente teniendo en cuenta la edad de la mujer y su estado de salud.

Mientras tanto, el dispositivo de búsqueda continúa activo, con la esperanza de que “Choli” pueda ser localizada lo antes posible y regresar sana y salva a su hogar.

