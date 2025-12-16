Esta es la cantidad millonaria que la Universidad Alfonso X pagará por instalarse en el Calatrava de Oviedo hasta 2046

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pagará 6,3 millones de euros por usar la planta intermedia de la galería del Calatrava hasta el año 2046. Es la cifra global, IVA_incluido, que figura en la oferta presentada por la institución privada al concurso público convocado por el Ayuntamiento de Oviedo para alquilar los 14.000 metros cuadrados de la planta intermedia de las tres del fallido centro comercial del edificio. El canon anual asciende a 260.000 euros –314.600 euros con el IVA–, el mínimo exigido por la licitación a la que solo concurrió la institución privada.

La propuesta económica se abrió este lunes en una reunión de la mesa de contratación municipal, tras superar previamente la fase de valoración técnica. La UAX fue la única licitadora que concurrió al concurso para dar uso a una de las tres plantas de los antiguos locales comerciales del denominado Espacio Buenavista, un ámbito de 42.000 metros cuadrados de superficie que lleva desde 2018 cerrado y prácticamente sin actividad y que el Consistorio adquirió el año pasado por 1,2 millones con la intención de revitalizar el barrio con nuevos usos.

Más allá del canon, la Universidad Alfonso X se compromete a destinar 13 millones de euros en obras en el primer año desde la firma del contrato para acondicionar el nuevo campus universitario. La inversión, según consta en la documentación, se financiará íntegramente con fondos propios de la institución y no dará lugar a compensaciones ni descuentos sobre la renta pactada. El plazo previsto para ejecutar las obras de adecuación es de doce meses desde la formalización del arrendamiento.

El proyecto académico presentado contempla la implantación de un campus especializado en Ciencias de la Salud. En una primera fase se impartirán los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia, junto a una oferta de másteres universitarios centrados en Urgencias y Emergencias del Adulto, Dirección y Gestión Sanitaria, Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública Sostenible y Global. En total, un catálogo formativo que, según subraya la memoria técnica, responde a «la creciente demanda de profesionales sanitarios y a las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional, especialmente acusado en Asturias».

El informe elaborado por el responsable del contrato valora positivamente la pertinencia académica y profesional de las titulaciones, así como su adecuación al entorno social y laboral. También destaca la definición de los medios humanos y técnicos, con una superficie docente de 9.400 metros cuadrados dentro del total arrendado y una organización interna pensada para aulas, laboratorios y espacios de apoyo. Los servicios auxiliares —limpieza, mantenimiento y seguridad— se externalizarán, un aspecto que la mesa de contratación considera relevante por su impacto en la generación de empleo indirecto.

La oferta técnica obtuvo una puntuación de 27,5 puntos sobre un máximo de 40 en los criterios sometidos a juicio de valor. Tras la apertura del sobre económico, la mesa acordó remitir toda la documentación al responsable del contrato para su evaluación conforme a los criterios automáticos previstos en los pliegos, paso previo a la adjudicación definitiva.

El aterrizaje de la UAX en Oviedo se enmarca en una operación de mayor calado. El alcalde, Alfredo Canteli, cifró el pasado 5 de diciembre en 40 millones de euros la inversión total asociada al proyecto, de los que un tercio corresponderán a obra civil y el resto a personal y servicios. El objetivo municipal es firmar el contrato «cuanto antes» para iniciar los trabajos y poder arrancar las clases en el curso 2026. La previsión inicial pasa por comenzar con entre 400 y 500 alumnos de Medicina y Enfermería, e ir incorporando progresivamente el resto de estudios y másteres a lo largo de un lustro, hasta superar los 3.000 estudiantes, un 30% de ellos internacionales. En la oferta no se hace referencia al traslado del curso MIR (propiedad de la UAX) a Buenavista desde el Seminario Metropolitano, aunque la institución ya ha manifestado la intención de abordar el mismo en el medio plazo.

El acuerdo contempla que, al finalizar los veinte años de arrendamiento, todas las obras e instalaciones realizadas quedarán en beneficio del Ayuntamiento sin derecho a compensación. Unos planes que permiten a la galería del Calatrava volver a tener un horizonte de actividad durante al menos dos décadas, esta vez, con aulas en lugar de escaparates.