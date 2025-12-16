Oviedo invierte 200.000 euros en la modernización de El Fontán por su 31 aniversario

La concejala de Economía, Leticia González, visitó este martes las instalaciones del Mercado Municipal de Abastos de El Fontán y aprovechó para comunicar a los comerciantes que el Ayuntamiento de Oviedo, aprovechando el 31º aniversario del mercadillo, invertirá cerca de 200.000 euros en su modernización. "El Fontán es una pieza clave del comercio de proximidad en Oviedo. Modernizarlo es ayudar a que siga siendo un mercado vivo, competitivo y preparado para los nuevos hábitos de consumo, sin perder su esencia: el mejor producto y el trato cercano de siempre", señaló González.

La edil aprovechó la visita para destacar el proceso de modernización del mercado impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo, que integra la transformación digital, la mejora del servicio al cliente y la implementación de medidas de eficiencia en la gestión diaria. Además, remarcó que este espacio se consolida como un punto estratégico para el comercio local y aseguró que El Fontán se mantiene como "una de las prioridades" del gobierno de Alfredo Canteli.

En el marco del plan de modernización, el mercado ha incorporado un sistema de transformación digital que busca facilitar la compra y ampliar los canales de venta, adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el portal de comercio electrónico El Fontán Digital, que refuerza la visibilidad del mercado y promueve la venta online como complemento a la experiencia presencial. Los pedidos pueden entregarse en 24 horas, con la posibilidad de combinar productos de distintas tiendas en una única entrega a domicilio o retirarlos gratuitamente en las taquillas del mercado.

También incluye medidas para mejorar la logística, la comunicación y el apoyo a los vendedores, como la gestión de entregas a domicilio, la publicación de promociones en paneles informativos y la dotación de tablets con formación en digitalización para los comerciantes. Para mejorar la experiencia del cliente se han instalado taquillas de recogida con distintos rangos de temperatura, que facilitan la combinación de compras presenciales y digitales. Además, se han incorporado soluciones de eficiencia y sostenibilidad, como una compactadora de residuos que reduce el volumen de cartón, plástico y embalajes, optimiza su traslado y contribuye a disminuir las emisiones de CO₂ y el vertido a vertedero.