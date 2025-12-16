El PSOE denuncia la parálisis "absoluta" del programa de atención a personas sin hogar en Oviedo

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, denunció este martes la parálisis "absoluta" del programa municipal de atención al sinhogarismo. La edil socialista trasladó varias cuestiones al equipo de gobierno en la comisión plenaria de Políticas Sociales y, tras las respuestas recibidas por parte de la concejala María Velasco, aseguró que "se han perdido cerca de dos años en lo que ha llamado un proceso de reflexión interna".

"No estamos hablando de un proyecto nuevo ni complejo, sino de un programa necesario que debería estar funcionando con normalidad y reforzándose, no abandonado en un eterno proceso de reflexión", aseguró Ponga, criticando la falta de iniciativa del Partido Popular. Para la edil socialista, la situación demuestra una "preocupante" falta de prioridad política hacia las políticas sociales y, en particular, hacia las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

"Estos hechos no son aislados. El equipo de gobierno rehúye de forma sistemática la participación, tanto si se trata de un grupo de trabajo como en los propios consejos sectoriales. Hay algunos que apenas han celebrado tres reuniones en lo que llevamos de mandato, aunque su reglamento establece encuentros trimestrales y los reglamentos están para cumplirse", denunció Ponga, que concluyó diciendo que "la reflexión permanente no da de comer ni ofrece un techo. Lo que hace falta es gestión, compromiso y voluntad política".