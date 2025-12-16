El PSOE, preocupado por el derribo de los hongos del viejo HUCA, invita a una reflexión colectiva sobre la protección del patrimonio arquitectónico de Oviedo

Después de conocer que el Principado pretende derribar el edificio de los hongos del viejo HUCA, el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, invitó a la ciudadanía y a las instituciones a reflexionar sobre la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. "Es necesario preguntarnos qué ciudad queremos construir y qué valor damos a las obras que han marcado una época y una forma de entender la arquitectura pública", señaló Ballina.

El edil indicó que la intención del Principado de derribar el edificio de los hongos del antiguo HUCA reabre el debate sobre la relación de Oviedo con su arquitectura contemporánea y los elementos que conforman su patrimonio urbano. "La historia de la ciudad ha visto pérdidas que ahora lamentamos: el chalé de Concha Heres, El Fontán o la estación del Vasco. Se trata de que, desde la óptica de una ciudad que quiere hacer de la cultura un elemento transformador, deberíamos abordar un debate sobre el patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad y su conservación y puesta en valor", apuntó.

El concejal ha animado a aprovechar este momento, en el contexto de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, para abrir una reflexión más amplia sobre la conservación, la reutilización y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, entendiendo estos elementos como una oportunidad para enriquecer la ciudad y proyectar su futuro. "Proteger el patrimonio no significa inmovilismo, pero sí respeto y reflexión. La ciudad no puede permitirse perder piezas singulares de su arquitectura sin un debate previo y transparente", concluyó Ballina.