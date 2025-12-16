El reestreno del recuperado Neptuno completa la recuperación de las fuentes del Campo San Francisco de Oviedo

Oviedo acaba de culminar la recuperación de todas las fuentes del Campo San Francisco, muchas de las cuales llevaban años inactivas. Con la puesta en funcionamiento de la fuente de Neptuno ayer y del conocido como "el otro" Angelín unos días antes, el histórico parque ovetense vuelve a lucir todos sus elementos hidráulicos en activo, dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Alfredo Canteli desde que llegó a la Alcaldía en 2019.

El regidor visitó este lunes la activación de la fuente de Neptuno, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, y la jefa del servicio municipal de Aguas, Paloma Gázquez. El acto culmina una actuación desarrollada a través de la concejalía de Infraestructuras y del departamento municipal de Aguas, con la colaboración de la empresa concesionaria del servicio.

La recuperación de Neptuno tiene además un marcado valor histórico. La escultura del dios del mar estuvo desaparecida durante seis décadas tras una de las reformas del parque y no regresó al Campo San Francisco hasta 2021, gracias a la colaboración institucional. En los últimos meses, la estatua fue restaurada tras sufrir actos vandálicos y se han ejecutado los trabajos necesarios para dotarla de un nuevo surtidor, devolviendo así su función original como fuente ornamental.

Días antes, el Ayuntamiento había reactivado también el denominado "el otro" Angelín, la figura gemela adquirida en París en 1881 junto al Angelín del paseo de Juan Miguel de la Guardia. Tras años sin agua, su surtidor volvió a funcionar, despertando la curiosidad y el entusiasmo de vecinos y visitantes..

Estas dos actuaciones suponen el broche final a un plan más amplio impulsado por el equipo de gobierno desde 2019, que permitió anteriormente recuperar seis fuentes emblemáticas más: La Fuentona, la de las Ranas, el estanque de los Patos y los monumentos a Clarín, José Tartiere y el Angelín original. Con todas las fuentes ya en funcionamiento, el Campo San Francisco recupera parte de su esplendor histórico y refuerza su atractivo como espacio de ocio y paseo para ovetenses y turistas.