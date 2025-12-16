Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

La Sociedad Protectora de La Balesquida colabora con la Cocina Económica de Oviedo para la cena de Nochebuena

La entidad dona un lote de embutidos para los entrantes de ese día señalado: "Queremos premiar la encomiable labor de la entidad con quienes más lo necesitan"

José García-Inés, presidente de la Cocina Económica de Oviedo; José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad Protectora de la Balesquida; Florentino Menéndez, jefe de cocina; sor Carmen Lorenzo, superiora de la Cocina Económica; Willy Pola, vicesecretario de la Sociedad Protectora de la Balesquida; Javier Gómez y Manuel Gutiérrez, vicepresidente y vocal de la Sociedad Protectora de la Balesquida.

José García-Inés, presidente de la Cocina Económica de Oviedo; José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad Protectora de la Balesquida; Florentino Menéndez, jefe de cocina; sor Carmen Lorenzo, superiora de la Cocina Económica; Willy Pola, vicesecretario de la Sociedad Protectora de la Balesquida; Javier Gómez y Manuel Gutiérrez, vicepresidente y vocal de la Sociedad Protectora de la Balesquida. / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

La Sociedad Protectora de la Balesquida ha vuelto a poner de manifiesto que es una entidad solidaria. Sus representantes estuvieron este lunes en la Cocina Económica de Oviedo para hacer entrega de un donativo navideño que incluye una variada selección de embutidos destinados a los entrantes de la cena de Nochebuena.

Con esta iniciativa, la Sociedad Protectora de la Balesquida quiere destacar y agradecer "la encomiable labor social que desarrolla la Cocina Económica, una institución que, al igual que Doña Velasquita Giráldez en su tiempo, vela por el bienestar de las personas que más lo necesitan".

Asimismo, la Sociedad desea subrayar su voluntad de compartir sus tradiciones festivas con las personas usuarias de la Cocina Económica. En este sentido, los primeros 250 bollos del Martes de Campo se destinan cada año a esta institución, permitiendo que quienes acuden a ella puedan participar también de esta celebración tan arraigada en Oviedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
  2. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  3. Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
  4. La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
  5. El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
  6. Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
  7. El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
  8. Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

La Sociedad Protectora de La Balesquida colabora con la Cocina Económica de Oviedo para la cena de Nochebuena

Esta es la cantidad millonaria que la Universidad Alfonso X pagará por instalarse en el Calatrava de Oviedo hasta 2046

Esta es la cantidad millonaria que la Universidad Alfonso X pagará por instalarse en el Calatrava de Oviedo hasta 2046

El reestreno del recuperado Neptuno completa la recuperación de las fuentes del Campo San Francisco de Oviedo

El reestreno del recuperado Neptuno completa la recuperación de las fuentes del Campo San Francisco de Oviedo

Dolores Medio, principio y fin

La Casa Blanca de la calle Uría

Josefina Martínez: "La aspiración de Alarcos fue vivir y dejar vivir al prójimo"

Rosario Neira, presenta "Hilar el tiempo": "El yo poético es una voz ficcional, como un narrador de novela"

Rosario Neira, presenta "Hilar el tiempo": "El yo poético es una voz ficcional, como un narrador de novela"

Fallece un hombre de 68 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo

Fallece un hombre de 68 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
Tracking Pixel Contents