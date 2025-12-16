La Sociedad Protectora de La Balesquida colabora con la Cocina Económica de Oviedo para la cena de Nochebuena

La Sociedad Protectora de la Balesquida ha vuelto a poner de manifiesto que es una entidad solidaria. Sus representantes estuvieron este lunes en la Cocina Económica de Oviedo para hacer entrega de un donativo navideño que incluye una variada selección de embutidos destinados a los entrantes de la cena de Nochebuena.

Con esta iniciativa, la Sociedad Protectora de la Balesquida quiere destacar y agradecer "la encomiable labor social que desarrolla la Cocina Económica, una institución que, al igual que Doña Velasquita Giráldez en su tiempo, vela por el bienestar de las personas que más lo necesitan".

Asimismo, la Sociedad desea subrayar su voluntad de compartir sus tradiciones festivas con las personas usuarias de la Cocina Económica. En este sentido, los primeros 250 bollos del Martes de Campo se destinan cada año a esta institución, permitiendo que quienes acuden a ella puedan participar también de esta celebración tan arraigada en Oviedo.