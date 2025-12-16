La Sociedad Protectora de La Balesquida colabora con la Cocina Económica de Oviedo para la cena de Nochebuena
La entidad dona un lote de embutidos para los entrantes de ese día señalado: "Queremos premiar la encomiable labor de la entidad con quienes más lo necesitan"
La Sociedad Protectora de la Balesquida ha vuelto a poner de manifiesto que es una entidad solidaria. Sus representantes estuvieron este lunes en la Cocina Económica de Oviedo para hacer entrega de un donativo navideño que incluye una variada selección de embutidos destinados a los entrantes de la cena de Nochebuena.
Con esta iniciativa, la Sociedad Protectora de la Balesquida quiere destacar y agradecer "la encomiable labor social que desarrolla la Cocina Económica, una institución que, al igual que Doña Velasquita Giráldez en su tiempo, vela por el bienestar de las personas que más lo necesitan".
Asimismo, la Sociedad desea subrayar su voluntad de compartir sus tradiciones festivas con las personas usuarias de la Cocina Económica. En este sentido, los primeros 250 bollos del Martes de Campo se destinan cada año a esta institución, permitiendo que quienes acuden a ella puedan participar también de esta celebración tan arraigada en Oviedo.
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad