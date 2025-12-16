Estos son los detalles de la gran fiesta que organiza el Ayuntamiento de Oviedo para arrancar la programación como Ciudad Europea del Deporte

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Deportes dirigida por Conchita Méndez, organiza un gran acto para dar el pistoletazo de salida al año de la celebración del título de Ciudad Europea del Deporte 2026. El renovado Palacio de los Deportes acogerá el próximo 2 de enero esta celebración que servirá como punto de partida de las actividades programadas.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, participará en la jornada, que incluirá un completo programa de actividades para todos los públicos. El evento contará con música en directo y exhibiciones deportivas de carácter navideño, con coreografías preparadas por la Asociación Deportiva Omega, el Club Escuela Rítmica de Oviedo (CERO) y el Club Rítmica La Corredoria. Entre los momentos más destacados se encuentra la interpretación del himno creado con motivo de la distinción, compuesto por José Manuel Fernández Gutiérrez (Guti) y ejecutado en directo por la Banda de Música Ciudad de Oviedo, dirigida por David Colado.

La cita concluirá con la visita de su Alteza Real el Príncipe Aliatar, que recogerá personalmente las cartas de los niños y niñas que deseen entregárselas, poniendo un broche familiar a la celebración. La entrada será libre hasta completar aforo, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada de deporte y entretenimiento navideño. La organización promete "grandes sorpresas" a todos los asistentes.