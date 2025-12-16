Los vecinos exigen medidas para combatir el ruido de los trenes a su paso por el tramo urbano de Oviedo

Los integrantes de la asociación Activa Ciudad Naranco le exigen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que tome medidas para evitar el ruido y las vibraciones que producen los trenes en el tramo urbano de Oviedo, especialmente en el barrio y sus alrededores. Para ello, han presentado una serie de alegaciones contra los planes de acción que tiene previsto ejecutar Adif al respecto en otros puntos de la región, entre los que no se contempla el de Oviedo.

Los vecinos reflejan en el documento enviado a Adif que la normativa europea obliga a adoptar medidas para reducir la exposición al ruido en zonas residenciales y a proteger «zonas tranquilas», además de exigir acciones específicas en «entornos sensibles» como viviendas, hospitales y centros educativos. Los miembros de Activa Ciudad Naranco también se ven amparados por la ley estatal del Ruido, que entre otras cosas recoge que los planes de acción deben priorizar zonas «donde se superen los valores límite y se causa impacto» en viviendas. «Los valores en Ciudad Naranco superan estos límites de decibelios, especialmente durante la noche», asegura la presidenta de Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez.

Cercanía de las casas

El colectivo vecinal explica que en Ciudad Naranco hay viviendas a menos de veinte metros de las vías y que el barrio carece actualmente de pantallas acústicas u otras medidas de mitigación del ruido. Además de exigir que se instalen esas pantallas en los tramos «a cielo abierto» entre la estación de Uría y La Corredoria, los vecinos piden otras actuaciones. Entre ellas se encuentran la soldadura continua del carril, la colocación de amortiguadores de carril, la renovación de balastro y traviesas en puntos de mayor emisión o el mantenimiento periódico para reducir vibraciones.

Además, Activa Ciudad Naranco exige que los trenes reduzcan la velocidad en el tramo urbano, la programación de operaciones ruidosas fuera del horario nocturno (acoplamientos o trenes de mantenimiento), el control de los datos acústicos y la mejora estética y ambiental del entorno ferroviario.