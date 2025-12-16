Vox exige eliminar el topónimo "Uviéu" de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Sonsoles Peralta, registró una enmienda de supresión para eliminar las referencias a "Oviedo/Uviéu" en la Ordenanza de Movilidad y Tráfico. Exigen que se mantenga únicamente el nombre en castellano y aseguran que se trata de "una concesión al separatismo que promueven socialistas y comunistas desde el Principado de Asturias".

La formación conservadora señala que se está intentando "imponer una toponimia ideológica" y acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de hacer "mucho más de lo que le exige la norma, plegándose a la presión del nacionalismo lingüístico". "No vamos a permitir que en Oviedo se arrincone al español, ni que se trate nuestra lengua común como si fuera extranjera en su propia casa", aseguró Peralta.

"El Gobierno socialista del Principado ha arruinado la riqueza lingüística de Asturias para implantar una ‘Llingua’ artificial e inventada con fines políticos e ideológicos, y ahora pretenden que el Ayuntamiento de Oviedo sea cómplice de esa operación. Que nadie se engañe: cuando borran el topónimo en español y lo sustituyen por una forma impuesta, están atacando la libertad de los asturianos para usar su propia lengua", concluyó Peralta.