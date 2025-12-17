El Ayuntamiento cierra la grada del campo de fútbol Luis Oliver tras la caída de una niña por el mal estado de las vallas

La caída de una niña desde la grada del campo de fútbol Luis Oliver activó todas las alarmas. Los hechos tuvieron lugar hace dos semanas y la pequeña, por fortuna, sufrió un chichón. Sin embargo, los análisis de los técnicos municipales han sido claros: el mal estado de las vallas que protegen la grada han obligado a cerrar esta parte de las instalaciones. Así lo detallan fuentes del Pumarín Club de Fútbol, un conjunto que tiene jugadores desde los 9 años hasta el equipo senior. También se han visto afectados por esta situación los seguidores del Grujoan.

Los balonazos junto a la falta de mantenimiento de las vallas ha provocado que los soportes tengan unos grandes agujeros en varias zonas que suponen un problema de seguridad para los aficionados. Es por ello que los familiares y otros seguidores no podrán ver los partidos sentados. "Los padres se ponen alrededor del campo y esta situación seguirá así hasta el Ayuntamiento arregle las instalaciones".

Fecha para la reparación aún no hay. "La grada ha quedado clausurada hasta nuevo aviso", aseguran desde el Pumarín en un comunicado en el que añaden que esta situación impide acceder a "los baños, al bar y a cualquier otra instalación ubicada en las instalaciones". "El motivo de esta medida es el deterioro y la ausencia de varias barras de protección, elementos imprescindibles para garantizar la seguridad de los usuarios. Su falta supone un riesgo evidente, por lo que se ha decidido limitar el acceso hasta que se realicen las reparaciones necesarias", aseguraron.