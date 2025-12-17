El Ayuntamiento lanza “Oviedo luce contigo” para impulsar el comercio local esta Navidad

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, lanza la campaña “Oviedo luce contigo”. El objetivo de esta iniciativa es "apoyar al comercio local durante la campaña navideña" y "seguir animando a los ovetenses a comprar en sus negocios de proximidad". "Es una invitación a comprar cerca y a hacerlo con orgullo: en el comercio local encontramos calidad, trato cercano y un valor social enorme", señaló la concejala Leticia González.

La campaña llegará a 200 comercios inscritos en la plataforma municipal Creo en Oviedo, que recibirán materiales para reforzar su imagen navideña y su vínculo con la ciudadanía. Cada establecimiento contará con una moqueta verde para la entrada y un lote de adornos navideños que se repartirán entre los clientes a partir del 18 de diciembre y hasta fin de existencias, en una iniciativa que busca “hacer ciudad” apoyando al comercio de proximidad y al tejido económico local.

La iniciativa se completa con una campaña digital que incluye la difusión de un spot en redes sociales para seguir fomentando el consumo en el comercio de proximidad, y se enmarca además en el Concurso de Iluminación de Escaparates “Navidad Oviedo”. Este certamen reconoce el esfuerzo creativo de los negocios para ambientar la ciudad durante estas fechas y mantiene abierto hasta el día 22 el periodo de votación popular. "Desde el Ayuntamiento queremos acompañarles con acciones concretas que den ambiente, atraigan público y refuercen su visibilidad en estas fechas", concluyó González.