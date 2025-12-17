El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

El Ayuntamiento de Oviedo inició este miércoles una actuación que viene siendo demandada desde hace años por los vecinos de la zona de Montecerrao. Los operarios de la empresa encargada de ejecutar el proyecto ya han comenzado a vallar la zona de las pronunciadas escaleras de la calle Víctor Sáez, que unen el barrio con El Cristo, para cambiarlas por un conjunto de rampas que cumplan con la normativa en cuanto a pendientes y para instalar un ascensor que conviertan este punto de la ciudad en un paso más accesible para los ciudadanos.

Los vecinos llevan tiempo que se actúe en la calle Víctor Sáez porque las escaleras, que tienen 70 peldaños, tienen actualmente una inclinación cercana a los 45 grados, algo que supone «un grave peligro» para sus usuarios, según han denunciado de manera insistente las asociaciones de la zona en los últimos años.

La obra que arrancó ayer salió a licitación por 1,1 millones de euros y la duración estimada de los trabajos es de diez meses. El proyecto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento incluye, además de las rampas y el ascensor, unos «corredores verdes» que completen la actuación y sirvan para hacer «más amigable» la zona.

Reivindicación

Hace menos de dos años, la asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao llegó a organizar una recogida de firmas para exigirle al Ayuntamiento una actuación en las empinadas escaleras de la calle Víctor Sáez. Los vecinos se quejaban entonces de que otras ciudades –como Bilbao, Santander, Vigo, La Coruña o San Sebastián– tenían soluciones mecánicas para problemas como el de este punto de Oviedo, donde ya se han registrado varias caídas. El Ayuntamiento ya colocó un su día un ascensor en la calle Fernández de Oviedo, en el barrio de Ciudad Naranco, que es muy utilizado por los vecinos de la zona.