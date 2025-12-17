Benito Gallego reelegido deán de la Catedral de Oviedo por un periodo de cinco años

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, confirmó este miércoles la reelección del canónigo Benito Gallego Casado como Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral de Oviedo. La designación, por un nuevo período de cinco años, se ha producido tras la votación del propio Cabildo, de acuerdo con lo establecido en los estatutos que regulan su funcionamiento.

Con esta reelección, Benito Gallego afronta su cuarto mandato al frente del Cabildo catedralicio, responsabilidad que desempeña de manera ininterrumpida desde el año 2010. Además, el pasado 12 de diciembre cumplió 50 años como Penitenciario de la Catedral de Oviedo, un servicio prolongado y destacado dentro de la vida capitular.

Natural de Villamoratiel de Las Matas (León), D. Benito Gallego fue ordenado sacerdote en 1965. A lo largo de su trayectoria pastoral ejerció su ministerio en diversas parroquias de la comarca leonesa de Babia y en Santa María del Páramo. En 1975 obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y, ese mismo año, accedió por oposición a la canonjía de Penitenciario de la Catedral de Oviedo.

Según recogen los estatutos internos del Cabildo de la Catedral de Oviedo, el Deán-Presidente tiene entre sus principales funciones la organización de la vida pastoral de la Catedral, la representación del Cabildo en actos oficiales, la coordinación de los distintos oficios y comisiones capitulares, la convocatoria y presidencia de las sesiones del Cabildo, así como la elevación al Obispo de las propuestas y sugerencias emanadas del órgano capitular.