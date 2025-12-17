Canteli reedita en Oviedo su pacto presupuestario con IU: "Triunfa la sensatez"

Ya hay fumata blanca. El PP e IU cerraron este martes, «tras meses de negociación», un pacto para aprobar de la mano, por segundo año consecutivo, el presupuesto municipal, que en 2026 alcanza los 294 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento. IU votará a favor del proyecto en el pleno previsto para el próximo 26 de diciembre, pese a que el gobierno de Alfredo Canteli cuenta con mayoría absoluta, a cambio de la aprobación de una moción con dieciséis puntos de acuerdo entre ambas formaciones. Para los populares, este acuerdo supone «el triunfo de la sensatez», mientras que la coalición de izquierdas lo justifica en «la búsqueda de la centralidad política, en la que se alcanzan acuerdos».

La moción de IU, será debatida y votada previamente en comisión el lunes y se someterá definitivamente a votación el mismo día del pleno presupuestario. La concejala de Economía, Leticia González, puso en valor la capacidad de diálogo del equipo de gobierno. «Este acuerdo demuestra que este gobierno se caracteriza por la sensatez, la capacidad de diálogo y la voluntad de buscar lo mejor para los ovetenses», afirmó, calificándolo de «acuerdo histórico». González recalcó que, a pesar de las diferencias ideológicas, ambas formaciones han sido capaces de llegar a consensos para «aportar algo positivo a la ciudad».

«El acuerdo demuestra que este gobierno se caracteriza por el diálogo y la búsqueda de lo mejor para los ovetenses» Leticia González — Concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo

Entre los ejes del pacto, la edil destacó la vivienda, el transporte público, las políticas sociales y los proyectos estratégicos. En materia de vivienda, el acuerdo refuerza la línea ya iniciada de cesión de suelo para la construcción de pisos de alquiler asequible y abre la puerta a buscar nuevos terrenos que permitan ampliar esta oferta. «Es una prioridad clara para este gobierno y una de las cuestiones donde más se avanza gracias al diálogo», señaló.

El acuerdo también incluye compromisos para mejorar el transporte urbano y rural, así como para desarrollar proyectos estratégicos que, según González, «este equipo de gobierno ha desbloqueado», como la antigua fábrica de armas de La Vega. A ello se suma un marco de entendimiento en políticas sociales que deberá desarrollarse a lo largo de 2026.

«Lo acordado nos lleva a la centralidad pública, donde nos entendemos los diferentes, y arrincona totalmente a Vox» Gaspar Llamazares — Portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo

Desde Izquierda Unida, su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, defendió el pacto como la «continuidad natural» del acuerdo alcanzado para el presupuesto de 2025. «Recoge cosas que no se pudieron culminar entonces por la realidad administrativa o por insuficiencias políticas, pero consolida dos elementos fundamentales», explicó. El primero, romper «la dinámica de enfrentamiento y confrontación», y el segundo, demostrar que «se puede votar contra unas cosas y pactar otras».

Llamazares destacó el espíritu de consenso del acuerdo. «Nos lleva a la centralidad pública, donde nos entendemos los diferentes. Es lo que hay que fomentar: discrepar en unas cosas y pactar en otras, haciendo normal en la política lo que en la calle es sencillamente normal», afirmó, recordando que su formación votó en contra de las ordenanzas fiscales. A su juicio, este marco de acuerdos supone además un «arrinconamiento total de Vox».

Para IU, la vivienda es el gran acuerdo del pacto. La moción incluye el compromiso de negociar el primer Plan Municipal de Vivienda, profundizar en la cesión de suelo, colaborar con el Principado en la movilización de vivienda vacía y analizar el impacto de las viviendas de uso turístico. También se fija la actualización del transporte público en el primer semestre de 2026.

El texto «refuerza las políticas sociales y de igualdad, con el desarrollo del nuevo modelo de políticas sociales, apuntala las becas educativas y los avances en igualdad». En el ámbito urbanístico, IU destaca el impulso a grandes proyectos como La Vega, El Cristo-Buenavista o Rayo-Mercadín, necesarios, según Llamazares, para que Oviedo «salga definitivamente del siglo XX».

El presupuesto de 2026 se completa, destacan las partes, con un plan de inversiones de 33,8 millones de euros y el refuerzo de partidas clave en servicios básicos, cultura, deportes y acción social.