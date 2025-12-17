El carbayón: la historia del árbol que simboliza y da nombre a los ovetenses

Hablar de ovetenses es hablar de carbayones, un gentilicio con el que popularmente se conoce a los vecinos de la capital de Asturias y que debe su nombre al carbayo o roble centenario que en su día estaba situado en la calle Uría. Este icónico árbol fue talado, según cuentan, entre otras causas por su avanzado estado de carcoma interior, cosa que se comprobó como cierta una vez cortado. Este hecho impidió su datación exacta, aunque se cree que alcanzó alrededor de unos 500 años de edad.

Escuche la historia completa en el podcast, también disponible en Spotify:

Ahora, en recuerdo a ese símbolo de la ciudad, existe otro carbayón que esta vez, descansa en las inmediaciones del Teatro Campoamor. Sin embargo, ese gigante centenario sigue vivo en la memoria colectiva de los ovetenses. "Ese carbayón fue uno de los primeros árboles que crecieron de manera espontánea en la huerta del convento de los franciscanos. Crece libremente dentro de ese espacio desde finales del siglo XIII o principios del XIV, hasta el 2 de octubre de 1879, que fue talado", cuenta Regina Buitrago, licenciada en Geografía e Historia y guía de Oviedo.

Placa en la Calle Uría, en memoria de la ubicación real / Pablo Solares

Todo un emblema de Oviedo que llegó a ser centenario, aunque no se sabe su edad con exactitud. "Su edad podría estar comprendida en una horquilla que iría desde los 500 largos a los 600 años. En cuanto a su dimensión, de altura media 23'5 metros, el tronco, 5'80 metros de circunferencia justo antes de los dos brazos que tenía. Además, todo lo que es la copa tenía una circunferencia de 67,5", explica la guía.

Un señor carbayo, del que se conserva una placa conmemorativa "que se coloca en los años 50, 17 metros más allá de la ubicación original, porque realmente el carbayón estaría a la altura del número 8 de la calle Uría", destaca Buitrago.

Foto del Carbayón de 1879, de los hermanos Ramón y Fernando del Fresno Cueli. / Cedida a Lne

Pero antes de convertirse en parte del recuerdo de la ciudad, este frondoso gigante fue vícitma en cierto modo del avance y la industrialización que se produjeron en el siglo XIX. "En Asturias estaban pasando muchas cosas. Por ejemplo, el ferrocarril ya llegaba a la ciudad y con él había que construir su estación, la estación del norte, a las faldas de la Sierra del Naranco. También estaba la burguesía pujante, que quería construir sus mansiones en ese eje que partiría de la zona baja de la huerta de los Franciscanos, donde ahora está la antigua Diputación Provincial o el edificio de la Junta General del Principado. El gas, el agua canalizada para las casas, los carruajes, las aceras... y ahí en medio, ese bello gigante, acosado con sus enormes raíces que habían sido cortadas para trazar las aceras, y a l que le llegaban las aguas del jardín botánico del Campo de San Francisco, ya había empezado a enfermar.

La decisión a tomar fue clara y se procedió a la tala. Una medida más que controvertida, que puso de manifiesto el momento histórico y político del Oviedo de la época. "A finales del XIX había dos Oviedos: los que estaban a favor del progreso, del urbanismo pujante, y otras personas que abogaban de seguir con el carbayón, a pesar de todo. Fue una decisión polémica en la que incluso intervino el propio jardinero mayor del ayuntamiento, un señor italiano que apoyará el derribo del árbol. Las votaciones en los plenos municipales "fueron reñidas, pero finalmente se impuso la tala y es así como este árbol se convierte en uno de los emblemas de la ciudad", recalca Regina Buitrago, quien enfatiza en el "acoso que sufre el carbayón con el progreso, la construcción de aceras que empobrece sus raíces y le producen serias enfermedades que hicieron que su estado al final de su vida no fuera muy saludable".

Y es que todo lo que envuelve a este famoso árbol sigue desvelando secretos tales como la creación del famoso periódico "El Carbayón".

El Carbayón actual, detrás del Teatro Campoamor / Pablo Solares

Será en 1949 cuando "se propone plantar otro primer carbayón en el campo de San Francisco como símbolo del emblemático gigante. Pero su emplazamiento se replantea y acaba en los antiguos jardincillos laterales del Teatro Campoamor. Se compra un roble sano y de la misma variedad del antiguo roble, el quercus pedunculata, un ejemplar de una aldea próxima a San Esteban de las Cruces. A este primer sustituto se le denominó carbayo", cuenta Buitrago.

Pero este esperado sucesor no corrió la misma suerte que su predecesor y tras llevar solo tres años plantado enfermó y fue sustituido por uno más grande y de unos "100 años. Este procedía de la parroquia de Paniceres y se colocó en 1970, pero este árbol también enfermó y fue reemplazado por un tercer carbayo, que es el que tenemos ahora, procedente, de la parroquia de San Claudio".

A pesar de estos intentos frustrados por tratar de hacer sombra al desaparecido carbayón, parece que Oviedo lleva tiempo disfrutando de otro gigante centenario. Un roble de 400 años que vive en el Campo de San Francisco. "Su base tiene cuatro metros de circunferencia y se encuentra en la parte baja del quiosco del Bombé. Este carbayo, si la salud se lo permite, va camino de convertirse en digno sucesor de ese primer carbayón histórico". Larga vida al carbayón.