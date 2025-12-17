Carmen Casal presenta un libro para "descubrir" a la nieta de Pelayo

"Es una gran desconocida, pese a ser la nieta de Pelayo, hija de Alfonso I, hermana de Fruela y tía de Alfonso II. Fue nieta, hermana, tía y prima de reyes, además de reina consorte". La periodista y escritora Carmen Casal se aproxima "a una mujer fundamental en los orígenes y fundación del Reino de Asturias", en "Adosinda, más que reina", una obra "bolsillable", que presentará este viernes, día 19, a las 19 horas en la Biblioteca de Asturias en la plaza del Fontán.

"Fue una reina estratega, inteligente, valerosa, una pieza clave en la llegada al trono de Alfonso II. Y antes gracias también a ella, Silo, su marido, fue rey porque las mujeres en el Reino de Asturias transmitían la realeza", describe Carmen Casal de su último trabajo, donde en ochenta páginas asume "el reto de divulgar la historia de una mujer excepcional, que no es nada conocida, pese a que su vida recorrió casi todo el siglo VIII".

La periodista y escritora parte en su relato del siglo XX, aprovechando "el hallazgo de unos legajos, cuando Menéndez Pidal está restaurando la capilla de San Juan en Santianes de Pravia. Ese manuscrito resulta ser el diario que escribió Adosinda cuando profesó en el convento". Adosinda acabó su vida "enclaustrada" en el convento praviano tras la proclamación como monarca de Mauregato, el rey que pactó la entrega de doncellas a los árabes y que estaba molesto con su hermanastra por el apoyo que siempre prestó a la causa de Alfonso II el Casto, al que la reina y nieta de Pelayo consideraba como un hijo.

El interés de Carmen Casal en sacar a la reina Adosinda de la cara "oculta" de la historia del Reino de Asturias estriba también en una aproximación "a la etapa fundacional de Asturias y de España porque nuestros padres se sabían de memoria los nombres de los trece reyes, algo que no ocurre en la actualidad".

Su obra "Adosinda más que reina" combina los apuntes biográficos con la recreación de una vida que debió ser apasionante. "Ella vivió momentos impresionantes. Era nieta de Pelayo. ¿Quién no recuerda las historias que te cuenta tu abuelo? Seguro que Pelayo le contaría la batalla de Covadonga a su nieta, con todo lujo de detalles. Adosinda, al escribir su diario, esos legajos que aparecieron en Santianes, demuestra ser una mujer culta, que lee y escribe".

Como periodista, Carmen Casal ha recurrido a fuentes solventes para extraer datos de una figura tan desconocida. "He ido a algunos autores que cuentan las crónicas asturianas de Alfonso III y, sobre todo, al libro del medievalista Álvaro Solano Fernández-Sordo titulado ‘Las reinas de la monarquía asturiana’. Quiero contar la historia y novelarla un poquito porque, lógicamente, se sabe muy poco de Adosinda", comenta la autora de un libro que combina "una historia del siglo XX y una historia del siglo VIII" y, además, "introduzco cada capítulo de esa etapa de la Edad Media con unos versos del poeta ovetense Ángel González porque estamos en su centenario y además tienen una cierta relación con lo que el lector se va a encontrar a continuación".

La presentación en sociedad de "Adosinda, más que reina", tendrá lugar este próximo viernes, día 19 a las 19 horas en la Biblioteca de Asturias del Fontán. Será el primer libro de "una pequeña colección con la editorial Trabe, en la que quiero redescubrir a las mujeres del reino asturiano. El siguiente libro será sobre Gaudiosa", confirma Carmen Casal. Todavía no tiene fecha, pero sí el empeño de dar visibilidad a mujeres de cuyas vidas e historia poco se conoce. "No sé cuándo lo haré, pero el propósito es claro: sacar del olvido a mujeres que fueron importantes y de paso divulgar la monarquía asturiana y el Reino de Asturias". En la presentación del viernes habrá venta y firma de un libro que está previsto esté ya hoy en la calle.