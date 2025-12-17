Los centros sociales de Oviedo se retan con decoraciones navideñas hechas a partir de materiales reciclados
Los ganadores recibirán un premio de 300 euros en metálico y la entrega de premios se celebrará el próximo 17 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos
Las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Escuela Municipal de Sostenibilidad, convocaron la quinta edición del “Concurso de decoraciones navideñas con materiales reciclados”. Esta iniciativa pretende promover la participación y el trabajo colaborativo intergeneracional, favoreciendo la economía circular a través del desarrollo de decoraciones navideñas.
En esta edición han participado diez centros sociales municipales: C.S. El Cristo II, C.S. Trubia, C.S. Ventanielles, C.S. El Cortijo, C.S. San Esteban de las Cruces, C.S. Colloto, C.S. San Claudio, C.S. Campomanes, C.S. San Andrés y C.S. Tudela Agüeria. Los usuarios habituales de estos centros, con el apoyo del equipo de animadoras sociales, han desarrollado un trabajo creativo basado en la reutilización de materiales cotidianos para construir escenografías adaptadas a cada espacio. El resultado es una amplia y variada muestra de composiciones navideñas, desde belenes y pueblos hasta árboles, Papá Noel, elfos o cascanueces.
El jurado ha estado integrado por representantes de las concejalías de Centros Sociales y de Medioambiente, que los días 11 y 12 de diciembre realizaron visitas a los distintos espacios decorados para valorar las propuestas presentadas. La entrega de premios se celebrará el próximo 17 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, coincidiendo con el tradicional brindis navideño de Centros Sociales.
Los centros galardonados recibirán un premio de 300 euros en metálico, mientras que el accésit consistirá en una actividad especial de educación ambiental impartida por personal de la Escuela Municipal de Sostenibilidad.
