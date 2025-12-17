El colegio Dominicas inaugura su mercadillo solidario
Los alumnos venden en varios puestos juguetes, manualidades y libros para recaudar fondos
Bajo las luces navideñas inauguradas días atrás en el patio del colegio Dominicas (Dulce Nombre de Jesús) se instaló el mercadillo navideño solidario. Es el segundo año consecutivo en el que el centro educativo acoge esta actividad benéfica, que impulsa la comunidad educativa.
El claustro de profesores y la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio organizan el mercadillo navideño solidario, en el que los alumnos venden sus manualidades pero también juguetes, libros y juegos de mesa para recaudar fondos. La cuantía reunida, indican los jefes de estudio Andrés Moreno, Nerea Díaz y Rebeca García, «se destinará a la Fundación Anunciata Solidaria (FASOL) y a la asociación ‘El ángel de Javi’». Este colectivo, que recauda fondos para traer a España una terapia génica pionera para luchar contra la enfermedad de Nedamss que padece el ovetense Javi, de ocho años, instaló un puesto.
«Queremos abrir el colegio al barrio», señalan los profesores. El mercadillo se celebrará también el jueves, de 17.00 a 18.30 horas.
