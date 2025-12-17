"Entrearte", la gran exposición anual colectiva de las galerías asturianas, traslada su sede a Oviedo por su quinto aniversario

"Entrearte", la gran exposición colectiva anual de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias que hasta ahora se habían celebrado en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, se traslada a Oviedo en su quinta edición, merced a un acuerdo de colaboración con la Fundación SabadellHerrrero. La sala que la entidad tiene en el centro de Oviedo acogerá del 30 de diciembre al 8 de febrero obras de trece galerías y espacios de arte, cada una con un artista.

La presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, Arancha Osoro, y el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, rubricaron y formalizaron públicamente ayer el acuerdo de colaboración, que con el cambio de sede se propone contribuir a "reforzar la vocación territorial de la muestra y su compromiso con ofrecer programación cultural gratuita y accesible a la ciudadanía". “La Asociación de Galerías de Arte de Asturias, tiene en esta sala su casa, pues para nosotros mantener vivo el espíritu de cooperación artística tan importante para toda la sociedad asturiana, es fundamental", declaró Junceda, con motivo de la firma del convenio. Osoro, por su parte, manifestó que para la asociación de galeristas "es muy importante contar con un aliado que entienda el valor del arte contemporáneo como herramienta de encuentro, reflexión y acceso a la cultura" e hizo hincapié en que "Entrearte es un proyecto colectivo que refleja la fortaleza, diversidad y compromiso de nuestras galerías con el arte contemporáneo. Esta quinta edición supone un paso más en nuestra vocación de abrir el arte a la ciudadanía, generar diálogo y crear redes entre artistas, galerías e instituciones”.

La exposición incluirá escultura, pintura y fotografía y se complementará con un programa público gratuito, organizado en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y que incluye una jornada familiar, con visitas guiadas y taller infantil.

En esta nueva convocatoria de "Entrearte" participarán Amaga, Arancha Osoro, Aurora Vigil-Escalera, Bea Villamarín, Llamazares, Sala Sola, Espacio Líquido, ATM, Caicoya, Lucía Dueñas, Espacio Acuña, Estudio Pablo de Lillo y Espacio 451. Cada una presentará obras de un artista representativo de su programación, procurando "generar un diálogo entre piezas y artistas que permite al público descubrir conexiones y contrastes entre diferentes lenguajes y propuestas creativas".

Asturex, la Sociedad de Promoción Exterior del Principado, apoyará esta quinta edición de "Entrearte" facilitando las visitas de coleccionistas, "promoviendo así la proyección del arte asturiano más allá del ámbito local y fortaleciendo la relación entre artistas, galerías y mercado internacional".

Con la colaboración de Sabadell Herrero y Asturex, "Entrearte" quiere consolidarse como plataforma de divulgación del arte contemporáneo en Asturias, además de facilitar la colaboración entre galerías, artistas, instituciones y ciudadanía y ayudar a la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias a materializar su compromiso con "una programación cultural gratuita, diversa y de calidad en el Principado".