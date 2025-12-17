La Fundación Musical Ciudad de Oviedo refuerza su patronato con catedrático de Economía Aplicada

Oviedo suma desde este miércoles una nueva incorporación al Patronato de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. El catedrático de Economía Aplicada y exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez ha sido nombrado vocal del órgano, una decisión aprobada en la reunión que tuvo lugar en el Teatro Filarmónica. Tras su designación, Vázquez destacó el papel de la música en la vida de la ciudad y afirmó poéticamente que «cuando Oviedo Filarmonía y la Banda suenan, la ciudad invita a soñar».

Juan Vázquez es una de las figuras académicas más reconocidas del Principado. Catedrático emérito y rector de la Universidad de Oviedo entre los años 2000 y 2008, ha desarrollado una extensa trayectoria ligada a la gestión universitaria, la docencia y la investigación, además de mantener una relación estrecha con la vida cultural de la ciudad y, en particular, con la programación musical del Auditorio y del Teatro Campoamor.

La presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera, dio la bienvenida al nuevo vocal a través de un comunicado difundido por la entidad, en el que destacó tanto su perfil profesional como su vinculación con Asturias. Rubiera definió a Vázquez como un «profesor y rector apasionado» y subrayó que se trata de «un hombre de cultura, de diálogo y de consensos que, sin duda, aportará trabajo, ideas y brillantez al Patronato de nuestra Fundación».

En su intervención, la presidenta expresó la confianza del conjunto de los miembros en que esta incorporación contribuya a reforzar el papel de las dos agrupaciones musicales de la ciudad. «Entre todos lograremos hacer más fuertes y aún más útiles a nuestras dos formaciones musicales: la orquesta Oviedo Filarmonía y la Banda de Música “Ciudad de Oviedo”», afirmó.

Por su parte, Juan Vázquez agradeció la confianza depositada en él y puso el acento en la necesidad de reforzar la presencia de la música en la vida urbana. El exrector señaló que Oviedo ocupa «un lugar capital» en el ámbito musical y apeló a la importancia de seguir impulsando la actividad de sus formaciones estables. «Entre el ruido que nos rodea, necesitamos más música, mucha más música, y si puedo contribuir modestamente a ello, será un honor», añadió.

La trayectoria de Vázquez combina gestión académica, investigación y actividad cultural. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo entre 1986 y 1994 y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo entre 1995 y 2000, una etapa en la que impulsó un amplio programa de actividades culturales en colaboración con instituciones como la Escuela de Música Reina Sofía y el Festival Internacional de Santander. Posteriormente, ejerció dos mandatos como rector de la Universidad de Oviedo, cargo que compatibilizó con una intensa proyección institucional a nivel nacional e internacional.

Entre junio de 2003 y octubre de 2007 presidió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y también fue presidente del Consejo Universitario Iberoamericano. A ello se suma su papel como presidente del Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) entre 2011 y 2014. En el ámbito investigador, cuenta con más de doscientas publicaciones especializadas y una amplia labor docente, desarrollada principalmente en la Universidad de Oviedo, pero también en numerosas universidades españolas y en cursos de verano de referencia.

En su amplia trayectoria, Juan Vázquez también encontró tiempo para dar rienda suelta a sus inquietudes políticas y, en las elecciones autonómicas de 2019, fue el candidato de Ciudadanos a presidente del Principado. A las pocas semanas de los comicios, en los que logró cinco diputados, abandonó el cargo y regresó a su actividad privada.

Con esta incorporación, el Patronato de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo queda integrado por Pilar Rubiera como presidenta; María Ablanedo, vicepresidenta; Rafael Rubio, secretario; y los vocales Emilio Casares, Encina Cortizo y Juan Vázquez. La Fundación, creada en 2002 y con sede en el Teatro Filarmónica, es la entidad encargada de la gestión de Oviedo Filarmonía y de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, con el respaldo del Ayuntamiento como pilar fundamental de su actividad cultural.