Hallan con vida a la mujer de 84 años desaparecida desde el lunes en Oviedo

La mujer de 84 años que permanecía desaparecida desde la tarde del pasado lunes en el barrio ovetense de Ciudad Naranco ha sido hallada con vida en la madrugada de este miércoles. La octogenaria apareció poco antes de la una de la mañana en la zona de Almacenes Industriales.

Según han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda, la mujer fue localizada inconsciente y con signos evidentes de hipotermia, aunque con vida. De inmediato fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece ingresada mientras es estabilizada. Su evolución es favorable y, poco a poco, parece ir recuperando la normalidad.

Todo apunta a que la mujer abandonó su vivienda de madrugada, vestida con una bata, zapatillas y apoyándose en una muleta de color azul, circunstancias que incrementaron la preocupación por su estado durante las horas de desaparición.

La familia ha mostrado su alivio y agradecimiento tras el hallazgo. “A ver si todo queda en un susto”, comentaban, agradeciendo especialmente la colaboración ciudadana y el apoyo recibido desde que se dio la voz de alarma por la desaparición.

El desenlace ha sido recibido con satisfacción tanto por los familiares como por los vecinos, que se habían volcado en la difusión del aviso y en las labores de búsqueda.