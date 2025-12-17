Investigar un tumor cerebral devastador y acompañar a pacientes que han superado el cáncer para prevenir que vuelva la enfermedad: estos son los dos proyectos que financiará la asociación Galbán

Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la asociación Galban alrededor del Día Internacional del Cáncer Infantil sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía ascendió este año a los 200.000 euros y la entidad liderada por Lennart Koch acaba de hacer entrega de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas.

El acto de entrega del dinero tuvo lugar la mañana del miércoles en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. El presidente de la asociación destacó que el crecimiento de esta solidaria prueba deportiva -se celebra en los 78 concejos asturianos- les permite por primera vez alcanzar la cifra de los 200.000 euros. «La investigación del cáncer infantil es muy importante para nosotros porque siempre se da la paradoja de que es una de las razones más importantes de la muerte en niños, pero se sigue considerando una enfermedad rara. Es por ello que las asociaciones y las fundaciones tenemos que impulsar estos proyectos para que haya otras terapias y medicamentos que en el futuro bajen la tasa de muerte y mejoren la supervivencia de los pacientes», subrayó Koch.

Proceso de selección

La asociación Galbán abre cada año, y tras la celebración de la carrera, un plazo de inscripción para que los investigadores detallen los planes tienen encima de la mesa y cuánto dinero necesitan para sacar adelante sus iniciativas. La entidad recibió en esta ocasión tres propuestas «muy interesantes».

«Por un lado, hubo dos proyectos muy interesantes de trabajadores del IOPA que pidieron los 200.000 euros y otro de una fundación para un programa con supervivientes a largo plazo que solicitaron 40.000 euros». Tras un proceso de estudio de cada uno de los proyectos se eligió a los dos ganadores.

170.000 euros para un tumor cerebral

La investigación sobre el glioma que nace en la base del cráneo se llevará 170.000 euros. El profesor de investigación del CSIC y coordinador del grupo de investigación epigenética del cáncer y nanomedicina, Mario Fernández Fragas, se encuentra al frente del grupo que investigará el tumor cerebral que tiene «una esperanza de vida de menos de un año». «Los médicos casi no pueden hacer nada; existen tratamientos paliativos, radioterapia, pero los chavales no se curan. Hay una necesidad muy grande de identificar nuevas dianas terapéuticas que permitan identificar nuevos fármacos» .

La edad de diagnóstico va desde los cinco hasta los diez años, pero este tipo de tumor también se da en adultos. «La progresión de la enfermedad es muy rápida; son tumores muy agresivos que debutan con diferentes tipos de síntomas como mareos y los doctores no tienen herramientas para abordarlo».

Foto de los supervivientes

Al frente del otro proyecto se encuentra la Fundación Botón, presidida por Rubén Fernández, y que recibirá los 30.000 euros restantes. Esta entidad ya trabaja niños y adolescentes –hasta los 21 años– que tienen cáncer ayudándolos con diferentes ejercicios para mejorar su calidad de vida. Ahora, lo que harán es «una foto de los supervivientes del cáncer infantil». Es decir, analizarán el estado de aquellos pacientes que ya han pasado cinco años sin la enfermedad para conocer las secuelas que sufren por culpa de los tratamientos y prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas. «El 60% de las personas sufren problemas físicos o emocionales y el 40% tiene afecciones en el sistema nervioso o secuelas físicas».

Además, los ciudadanos que pasaron la enfermedad hace más de dos décadas tienen un algo grado de recaer en el cáncer y fallecer de forma temprana. «Nosotros lo que promulgamos es el ejercicio porque es la píldora más efectiva para reducir los niveles de muerte y queremos detectar qué está pasando con esa población".