López-Fanjul sobre el Bellas Artes: "No es una continuación, es una nueva etapa"
La nueva directora lamenta la escasa promoción del centro que ejemplifica con la ausencia de anuncios desde el aeropuerto de Asturias
T. P.
"No es una continuación, es una nueva etapa", señaló ayer María López-Fanjul en su primera reunión como directora del Museo de Bellas Artes de Asturias con la Asociación de Amigos de la pinacoteca, que preside Alfonso Martínez.
López-Fanjul respondía así a una amiga del Museo que le había planteado que "estamos ante la continuación de la excelente labor desarrollada por Alfonso Palacio", anterior responsable del centro y ahora director adjunto de conservación e investigación del Prado.
La nueva directora se mostró muy elogiosa con el contenido y con la función que viene desarrollando el Museo, aunque echó de menos su escasa promoción porque no ha visto anuncio alguno del mismo desde el aeropuerto, aspecto que, destacó, ya está tratando de remediar. Reiteró su deseo de acercar el Museo a los asturianos con actividades de todo tipo y en colaboración con las casas de cultura locales y con los demás museos asturianos. Y se mostró decidida a facilitar el acceso de todas las capas sociales al arte.
Destacó el carácter gratuito de la pinacoteca como elemento fundamental para atraer a las familias y la necesidad de acercarlo también a mayores y jóvenes. Preguntada por la obra más emblemática, respondió que sería como elegir entre sus hijos, para añadir: "Depende del momento y las circunstancias". El encuentro concluyó con un recital poético. "Más sonetos para Llanes y algunos para Oviedo", de Concha García Fuertes, y "La casa les venti ventanes", de Lluís Xabel Álvarez, impregnaron de versos la sala.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad