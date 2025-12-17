Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 43 años que este miércoles llegó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con un disparo en la cabeza. El suceso, ocurrido en torno al mediodía, provocó una gran conmoción tanto en el complejo sanitario como entre los numerosos testigos que presenciaron la escena. El varón presentaba un orificio de entrada y otro de salida en la cabeza compatible con arma de fuego, lo que confirma la gravedad extrema de la herida con la que accedió al hospital.

Los hechos se produjeron cuando el hombre, vecino de Fonciello, en el concejo de Siero, llegó a las inmediaciones del HUCA en un coche de color rojo conducido por un familiar. Al detenerse el vehículo, el herido se bajó por su propio pie y, visiblemente malherido, comenzó a caminar hacia la entrada del área de Urgencias del hospital, mientras la persona que lo acompañaba se dirigía apresuradamente a estacionar el turismo.

La escena se desarrolló ante la mirada atónita de decenas de personas que en ese momento se encontraban en el acceso al centro hospitalario, algunas de ellas esperando a ser atendidas desde primera hora de la mañana. La aparición del hombre herido de bala generó un fuerte impacto entre los presentes, que no tardaron en darse cuenta de la gravedad de la situación. Se vivieron momentos de tensión, con gritos y escenas de nerviosismo, mientras algunos usuarios intentaban apartarse y otros alertaban al personal sanitario.

Los servicios médicos actuaron con la máxima rapidez y trasladaron al varón al interior del hospital para prestarle atención urgente. Pese a los esfuerzos realizados por los facultativos, las heridas resultaron incompatibles con la vida y el hombre falleció poco después de su llegada al HUCA, sin que se pudiera hacer nada por salvarle.

Una vez confirmado el fallecimiento, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, al tratarse del cuerpo competente en el área donde reside la víctima. La investigación ha quedado en manos del Equipo Técnico de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, que se hizo cargo de las diligencias desde los primeros momentos.

Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido. No se descarta que se trate de un intento de suicidio, aunque será la autopsia la que determine con exactitud las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el disparo. Dicho examen forense se practicará en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ubicado en el barrio ovetense de La Corredoria.

Dentro del dispositivo policial activado, el equipo de Criminalística de la Guardia Civil de Oviedo llevó a cabo la Inspección Técnico Ocular en la vivienda del fallecido, lugar donde, según las primeras informaciones, se habrían producido los hechos. Los agentes buscaron indicios y pruebas que permitan esclarecer cómo se produjo el disparo y si hubo alguna otra circunstancia relevante previa al traslado al hospital.

Además, los agentes inspeccionaron el vehículo rojo en el que el hombre fue trasladado hasta el HUCA e interrogaron a varios familiares para reconstruir los momentos previos y posteriores al suceso. Todas estas actuaciones se desarrollan con la máxima cautela, a la espera de los resultados forenses.

El suceso generó un notable revuelo en el entorno del complejo sanitario de La Cadellada, que se prolongó durante varias horas. A lo largo de la tarde fueron llegando decenas de familiares y conocidos del fallecido, que se concentraron en las inmediaciones del hospital, visiblemente afectados por lo ocurrido. La presencia de patrullas y de un amplio despliegue policial llamó la atención tanto de los usuarios del HUCA como del personal sanitario, poco acostumbrados a escenas de este tipo.

La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar si se trató de un acto voluntario o si concurren otras circunstancias. El resultado de la autopsia será determinante para cerrar el caso y arrojar luz sobre uno de los sucesos más impactantes vividos en el HUCA en los últimos tiempos.