Pedagogía de la cooperación en la radio escolar

«Hace 20 años en Médicos del Mundo hacíamos mucha cooperación al desarrollo, íbamos a otros países para desarrollar servicios sanitarios o a establecer programas de vacunas, a construir salud, y ahora vamos a hacer que haya supervivencia, a que la población pueda mantener la vida», aseguró José Fernández Díaz, presidente de Médicos del Mundo España, en la entrevista concedida a alumnos del IES Doctor Fleming y del colegio Gesta en Radio Prestosa. Ante los micrófonos, hizo hincapié en que «hay necesidades cada vez más acuciantes y que la ayuda ha disminuido».

Fernández fue el invitado en la sección «Entrevista a la vista» en el primer podcast que se graba fuera del IES Fleming, que desarrolla la radio escolar, y que se trasladó al cercano colegio Gesta, donde estudió la hija del presidente de Médicos del Mundo. Repasó el doctor jubilado la labor que desarrolla la ONG, con la que comenzó a colaborar ya en 1996. Y explicó a los estudiantes que «los itinerarios migratorios están provocando muchísimo sufrimiento a mucha gente» y «existen muchas necesidades por cubrir».

«Hay muchos asentamientos muy grandes de población que se está moviendo y nos preocupa», indicó, al ser preguntado por los escolares por los retos que tiene por delante la ONG. Se refirió también a las consecuencias del cambio climático, que generan «situaciones muy difíciles en muchas zonas del mundo, tanto por sequías que llevan a hambrunas, como por lluvias torrenciales, que provocan catástrofes naturales». José Fernández llamó la atención sobre las «bolsas de pobreza, cada vez más grande, que hay en nuestro alrededor».

Preguntas

Los alumnos le preguntaron por «lo que más le gusta de su trabajo» o por el perfil de las personas que trabajan en la ONG. También por «cómo se prepara un equipo para actuar en una emergencia humanitaria». Entre las primeras acciones que se realizan figura, detalló, «lanzar una campaña de captación de fondos y enviar a un grupo de voluntarios en una misión exploratoria. Una vez se elabora el informe se hace un llamamiento al voluntariado» para que se traslade a la zona.

Y, para finalizar, le pidieron que lanzase un mensaje a los estudiantes «que quieran implicarse en causas sociales». Es una labor, señaló, «muy bonita», que «te mejora mucho como persona, porque te permite tener una visión del mundo diferente a la que tenías».