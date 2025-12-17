Poesía reunida de Charo Neira
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
Un gigante centenario que dio nombre a los habitantes de Oviedo: la historia que esconde el carbayón
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de Oviedo