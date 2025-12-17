Las primeras palabras de Benito Gallego tras ser reelegido por cuarta vez deán de la Catedral: "Quiero tener una actitud más abierta para acoger conciertos"

Conoce la Catedral como la palma de su mano. Benito Gallego Casado fue reelegido deán de la Catedral por cuarta vez en una reunión del Cabildo que fue muy parecida al cónclave que tuvo lugar en mayo para elegir a León XIV como Papa. La sesión tuvo lugar el pasado día 6 y comenzó con una petición al espíritu santo que dio paso a la primera votación que fue «secreta, anónima y de sondeo». «Sirve para conocer las intenciones de los integrantes porque nadie se presenta al cargo y a la segunda salió el ganador». No había ninguna duda de que él debía continuar un lustro más en el cargo. Sin embargo, la decisión no se pudo comunicar hasta que el arzobispo, Jesús Sanz Montes, confirma el nombramiento.

Un hecho que fue anunciado en la mañana de este miércoles por el departamento de prensa y durante toda la jornada este leonés no paró de recibir felicitaciones. «En estos cinco años quiero seguir con todo lo que hacemos desde el punto de vista del culto y la cultura y deseo tener una actitud más abierta para organizar conciertos». Sin ir más lejos, dos se celebrarán esta misma semana. Hoy, a las ocho de la tarde, con el Coro de la Universidad de Oviedo. El sábado, después de la misa de las 18.30 horas, le tocará el turno a Lumen Coro Joven.

Gallego nació en Villamoratiel de las Matas (León). Fue ordenado sacerdote en 1965 y ejerció el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo. Una década después obtuvo su doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y el 12 de diciembre fue nombrado, por oposición, penitenciario de la Catedral. «Fue hace cincuenta años», recuerda con orgullo desde su despacho ubicado en la sacristía y encima de la mesa guarda las tres agendas que le sirven para organizar sus asuntos y los de la Sancta Ovetensis. Prácticamente, cada día, y desde hace once años, realiza exorcismos y tiene registrada cada una de las actividades que se realizan en el interior del templo.

"Momentos difíciles"

Otro año que Gallego guarda con especial cariño fue 1994, momento en el que fue nombrado fabriquero del templo. «Es la persona que se preocupa por las obras». Su nombramiento fue de carácter provisional, pero los avatares de la vida provocaron que estuviera 24 años en el cargo. «Hubo momentos difíciles como ir a colocar cubos para coger el agua que entraba por las naves laterales». También noches sin dormir por los quebraderos de cabeza surgidos por los problemas que sufría la Sancta Ovetensis y por la negociación con las administraciones para conseguir la financiación y los permisos necesarios para acometer las obras. «En 1996 se redactó el plan director, pero enseguida se rompió porque surgían nuevas obras».

A pesar de todas las dificultades, tan sólo falta una obra para darle carpetazo: la reforma de las vidrieras góticas de la nave sur y el crucero. La ejecución de los trabajos depende de los presupuestos generales del Estado, que llevan dos prórrogas seguidas y sin visos d que se aprueben unos nuevos. Sin embargo, el deán subraya que hasta ahora se «han hecho las mejoras a un ritmo muy bueno».

Desde 2010

La mayoría se hicieron cuando Gallego fue nombrado deán de la Catedral. Fue en 2010 y se puso al frente de un grupo de veinte sacerdotes. Hoy en día, son diez debido a la falta de vocaciones y también gestiona a todo el personal y voluntarios. Son 25 personas con las que comió ayer. Sin ellos, la Catedral no funcionaría. Son parte de uno de los principales motores turísticos que tiene la capital asturiana y que se convertirá en uno de los emblemas de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. «Hubo un momento en el que la Sancta Ovetensis era una especie de atajo para pasar desde el tránsito de Santa Bárbara hasta la plaza de la Catedral». Algo que no gustaba al deán. El gentío provocó que se rompiese el silencio y se «perdiese el respeto» al templo.

La solución fue cobrar entrada para acceder al templo. Una medida que entró en vigor hace once años y al principio no fue bien acogida por la sociedad. «No sentó muy bien y tuvimos que explicar al resto de sacerdotes que no se cobra para entrar sino para hacer turismo». La decisión fue aceptada con el paso del tiempo y les permitió tener una solvencia económica para pagar los recibos de la luz, las nóminas de los trabajadores y ganar libertad. «Me acuerdo que un día no teníamos para poner una puerta y tuve que ir a pedir el dinero diciendo que no era para mí, que era para la Catedral. Depender de las donaciones es frustrante».

También les permite realizar obras porque Gallego es muy consciente de que el templo es un enfermo que necesita intervenciones constantes. «Hemos hecho actuaciones muy importantes; la última la nueva arqueta relicario que se bendijo el domingo».

Veinte años

Cuando Gallego acabe este quinquenio, habrá pasado veinte años como deán de la Catedral. Dice que sin sus compañeros de Cabildo nada tendría sentido y cada sábado seguirá teniendo una reunión con ellos. Además, unas cinco veces al año, mantienen un encuentro para discutir los temas más importantes alrededor de la iglesia madre.