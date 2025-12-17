El PSOE achaca a la mala gestión del gobierno municipal el parón de la Universidad Popular de Oviedo hasta 2026

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara denunció este miércoles que la Universidad Popular de Oviedo no tendrá actividad hasta el próximo año. La edil señaló que es una consecuencia de la gestión "ineficiente" del equipo de gobierno municipal y aseguró que la concejala delegada de Educación les confirmó que el contrato está aún pendiente de adjudicación durante las preguntas realizadas en comisión.

"Esto no es normal, el contrato de la Universidad Popular se adjudicó en 2022 con vigencia para los cursos 2022/2023 y 2023/2024 y prorrogable por un curso más, el 2024/2025; sin embargo, estamos ya en el curso 2025/2026 y no existe ningún contrato adjudicado que permita el inicio de los cursos", señaló Sánchez Santa Bárbara. La edil socialista aprovechó para recordar que la entidad educativa, tradicionalmente, comienza su actividad lectiva en el mes de octubre.

La concejala ha denunciado que el retraso está generando malestar entre las personas usuarias de unos cursos con una función social y formativa clave, y ha atribuido la situación a una dejación de funciones del equipo de gobierno. Según ha señalado, el Ayuntamiento no aprobó los pliegos de contratación de la Universidad Popular Ovetense hasta el 18 de septiembre, cuando las inscripciones ya deberían estar en marcha.

"La Universidad Popular no puede ser una víctima más de la desorganización del Ayuntamiento. Oviedo merece una gestión seria y responsable de sus servicios públicos", concluyó Sánchez Santa Bárbara.