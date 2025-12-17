El PSOE pide que Oviedo sea «un municipio más justo, amable y libre»
Los socialistas celebran su encuentro navideño en un encuentro liderado por Carlos Fernández Llaneza y Delia Losa
El PSOE mantuvo, este miércoles, la tradicional comida navideña con los medios de comunicación. Un encuentro celebrado en La Taberna del Arco –ubicado en la plaza de América– y que estuvo presidido por el portavoz, Carlos Fernández Llaneza, y la secretaria general de la AMSO, Delia Losa.
Fue el primero el encargado de pronunciar el discurso en el que deseó que Oviedo sea «un municipio más justo, amable y libre». También en sus palabras alabó el «fundamental» trabajo que realizan a diario los medios de comunicación porque con la información la ciudadanía construye su opinión. «Lo que buscamos es una sociedad más justa y equitativa y gracias por la tarea que venís haciendo a lo largo de todo el mandato difundiendo los mensajes para que lleguen a la gente. Que el año que viene traiga todo lo que necesitamos».
