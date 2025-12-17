Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE pide que Oviedo sea «un municipio más justo, amable y libre»

Los socialistas celebran su encuentro navideño en un encuentro liderado por Carlos Fernández Llaneza y Delia Losa

Carlos Fernández Llaneza, Marisa Ponga, Jorge García Monsalve, Delia Losa, Juan Álvarez Areces, Manuel Valle y Mario Peláez durante la comida navideña en La Taberna del Arco.

Carlos Fernández Llaneza, Marisa Ponga, Jorge García Monsalve, Delia Losa, Juan Álvarez Areces, Manuel Valle y Mario Peláez durante la comida navideña en La Taberna del Arco. / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

El PSOE mantuvo, este miércoles, la tradicional comida navideña con los medios de comunicación. Un encuentro celebrado en La Taberna del Arco –ubicado en la plaza de América– y que estuvo presidido por el portavoz, Carlos Fernández Llaneza, y la secretaria general de la AMSO, Delia Losa.

Fue el primero el encargado de pronunciar el discurso en el que deseó que Oviedo sea «un municipio más justo, amable y libre». También en sus palabras alabó el «fundamental» trabajo que realizan a diario los medios de comunicación porque con la información la ciudadanía construye su opinión. «Lo que buscamos es una sociedad más justa y equitativa y gracias por la tarea que venís haciendo a lo largo de todo el mandato difundiendo los mensajes para que lleguen a la gente. Que el año que viene traiga todo lo que necesitamos».

