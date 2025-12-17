Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico

Una tarde cualquiera de lunes se convirtió en una historia para recordar en el Centro Cívico de Llamaquique. A última hora, cuando el trasiego habitual de vecinos, compras de última hora y prisas por volver a casa llenaban el complejo, una mujer dio a luz a una niña en un lugar tan inesperado como los aseos de la planta -1, situados a escasos metros de la entrada del supermercado. Un parto relámpago, inesperado y, afortunadamente, con final feliz.

La mujer había accedido al baño acompañada de una niña pequeña, «de unos cuatro o cinco años», según relataron las personas que la vieron entrar. Entre estas estaba Javier Fernández, vigilante del centro, que se cruzó con ambas poco antes del suceso. «Me la encontré y la vi en perfecto estado, tranquila», recuerda. Nada hacía presagiar que, minutos después, ese mismo baño se convertiría en improvisada sala de partos.

El primer indicio de que algo extraordinario estaba ocurriendo llegó a través de las cámaras de seguridad. Fernández se sobresaltó al ver cómo varios agentes de la Policía Nacional entraban corriendo en el recinto. «Nos dijeron que buscaban a una mujer que estaba dando a luz», explica. Cuando los policías llegaron al aseo, la escena ya era de película: la madre tenía a la bebé en brazos y la otra niña repetía, con la lógica impresión del momento: «hay mucha sangre».

En ese instante se supo que otra mujer que se encontraba en el baño había sido clave en la historia, al telefonear para pedir ayuda al darse cuenta de lo que estaba pasando. Poco después llegaron al lugar una ambulancia convencional y una UVI móvil. El personal sanitario confirmó que el parto «exprés», de apenas unos minutos, había sido todo un éxito y que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado.

Tras las primeras atenciones, la mujer y la bebé fueron trasladadas al HUCA, donde permanecen ingresadas y evolucionan favorablemente. La otra niña fue llevada con su padre, que se encontraba trabajando cuando, en torno a las 20.30 horas, nació su hija pequeña en uno de los lugares más insospechados del barrio.

El inusual operativo generó un gran revuelo y no faltaron curiosos preguntando qué había ocurrido. La respuesta de los agentes, breve y sonriente, resumió la escena: «Solo podemos decir que ha ocurrido algo bonito». Un mensaje al que se sumó la gerente del centro, Mónica Blasco, quien agradeció «la rapidez y la profesionalidad de los servicios de emergencia» en una actuacion con final feliz «que adelanta la Navidad».