Vox exige conocer el papel que tendrá el Ayuntamiento de Oviedo en la recuperación de la Fábrica de la Vega

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentará una pregunta en la Comisión de Economía para esclarecer el rol del consistorio en la recuperación de la Fábrica de la Vega. "Es sospechoso que el Principado y la Universidad de Oviedo, impulsen procesos de participación ciudadana sobre la recuperación de este edificio, sin contar con el Ayuntamiento, pese a que este será el titular mayoritario y la administración urbanística actuante del ámbito tras la desafectación de los terrenos", apuntó Sonsoles Peralta.

El ámbito de actuación suma un total de 127.962 metros cuadrados, de los que 118.734 pertenecen actualmente al Ministerio de Defensa y 9.228 al Ayuntamiento de Oviedo, que pasará a ostentar la titularidad mayoritaria una vez se complete el proceso de desafectación. Frente a este escenario, el Principado se limitará a adquirir la parcela correspondiente a la Nave del Taller de Cañones. "No se entiende que una administración minoritaria encargue estudios y organice eventos sin el Ayuntamiento de Oviedo. Ni el Principado ni la Universidad de Oviedo han invitado al consistorio a la sesión del 27 de noviembre", aseguró la portavoz del grupo conservador.

"Viendo que otras instituciones, que poco o nada tienen que decidir respecto al futuro de La Vega, convocan sesiones de participación ciudadana. Desde VOX queremos conocer si el Ayuntamiento de Oviedo tiene previsto algún proceso de participación, y sobre todo, qué influencia tendrán en el futuro desarrollo del ámbito", concluyó Peralta.