Yolanda Pérez, la diseñadora que trabaja con Rosalía y Beyoncé: "Me haría mucha ilusión vestir a la reina Letizia"

Yolanda Pérez (Sabadell, 1978) es cofundadora de "Yolancris", firma española de alta costura que ha vestido a celebrities como Beyoncé, Lady Gaga, Rosalía o las hermanas Kardashian. Sus creaciones llegan por primera vez a la capital del Principado y cerrarán el desfile de Pasarela Campoamor, que se celebra mañana a las 19.30 horas. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA después de terminar el "fitting" de su primera tanda de modelos.

-¿Cómo empezó todo?

-La marca nació en 1985 de la mano de mi madre. En aquel momento, ella compaginaba la gestión de varias tiendas que abrió en Barcelona y Sabadell, con su trabajo como jefa de producción en distintas empresas. Yo empecé ayudándola en el día a día del negocio y, al tratar con muchas personas y atender encargos especiales, fue surgiendo mi interés por desarrollar una colección propia.

-¿Cuándo nota un "boom" de popularidad?

-El verdadero impulso llegó, quizá, cuando empezamos a vestir a personalidades conocidas. Fue un paso natural, porque ya presentábamos colecciones en París y contábamos con clientes internacionales, desde grandes garment stores hasta boutiques de alto nivel. De repente comenzaron a llegar solicitudes de celebridades. La primera, si no recuerdo mal, fue Beyoncé; ese mismo año también Lady Gaga. Más tarde llegaron otros encargos muy mediáticos, como vestir a las cuatro hermanas Kardashian en la boda de Kim Kardashian.

-¿Cómo surgió aquella oportunidad?

-Fue algo casi casual. Yo estaba confeccionando el vestido de novia para la estilista de Kanye West. En aquel momento ni siquiera sabía quiénes eran las Kardashian, porque el show aún no había llegado aquí. Ella se probó el vestido en una tienda de Chicago y le gustó mucho; las cuatro hermanas iban a ser las damas de honor. Inicialmente, estaban trabajando con Riccardo Tisci, pero surgió algún problema y, de repente, me llamaron para hacer el encargo. En apenas una semana decidí aceptar y desplazarme para realizar los vestidos. Fue, sin duda, una gran experiencia.

-¿Y qué tal con Rosalía?

-La he vestido en numerosas ocasiones, creo que hasta ocho veces. La acompañé en momentos destacados de su trayectoria, como su aparición en el Teatro Nacional junto a Pedro Almodóvar. Incluso el vestido rojo de "Me quedo contigo", algo que nunca había contado, era también mío. En aquellos inicios todo se hacía desde la cercanía y las ganas de apoyarnos mutuamente: yo quería ayudarla y ella también me ayudaba a mí. Con el tiempo, su carrera ha alcanzado otro nivel y ahora la dinámica es distinta, está en otra atmósfera. Aun así, me siento muy agradecida y feliz de que en su momento contara conmigo.

-De todos los encargos que ha realizado, ¿cuál le hizo más ilusión?

-Me hizo muchísima ilusión vestir a Rossy de Palma, pero la verdad es que han sido muchas las personas que me han emocionado a lo largo de los años. Algunas han vuelto en distintas ocasiones y otras han sido encuentros únicos, pero todos especiales. Al final, para mí, cada persona que entra en el atelier es una celebrity y vestirlas siempre me sigue haciendo la misma ilusión.

-Esta será su primera vez desfilando en el Campoamor, ¿qué papel juega Asturias en el panorama nacional de la moda?

-Siempre supe que tenía clientela en el norte. Una muy buena amiga de mi madre tenía tiendas de novia en Avilés, Greta, y eso fue un primer contacto. Además, siempre he visto el norte de España como un lugar donde la gente tiene una elegancia muy natural. En Barcelona somos quizá más desenfadados, incluso algo perroflautas, pero aquí se da mucha importancia al vestir como parte de la educación. Es una forma de respeto hacia los demás, un gesto cuando acudes a un evento, a una cena o incluso en los camerinos. Esa elegancia cotidiana es algo que me gusta mucho y que valoro especialmente en quienes todavía la conservan.

-¿Cómo contribuyen estos eventos en la descentralización de los eventos de moda en España?

-Creo que todo es válido y que todas las fórmulas funcionan cuando se hacen desde el entusiasmo. Lo que más me ha sorprendido aquí es el alto nivel de colaboración: desde la persona que nos vino a buscar, Graciela, hasta el equipo de las chicas que están hoy, todo el mundo trabaja con una enorme disposición. Esa actitud no siempre se encuentra en los grandes circuitos, donde a veces se pierde la voluntad real de colaborar, y aquí resulta especialmente valiosa y estimulante.

-Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina, ¿qué tendencias pisan fuerte este año?

-En invierno, apostar por un buen paño o un terciopelo siempre ayuda: una buena lana o un tejido de calidad marcan la diferencia. Ahora, además, se está recuperando con fuerza el terciopelo de paño, con ese punto de seda que le da cuerpo y carácter, casi como un guiño a la costura de antes. Frente a eso, prefiero evitar prendas excesivamente sintéticas o llenas de licras y apostar por materiales más nobles.

-¿Algo qué cambiaría del mundo de la moda?

-Me gustaría que la gente joven pudiera incorporarse a las empresas o formarse en escuelas similares a las antiguas escuelas de artes y oficios de principios del siglo XX, donde se aprendía un oficio de verdad. No tanto desde un enfoque excesivamente conceptual o universitario, basado en títulos, sino desde la práctica y el aprendizaje con las manos. Creo mucho en el talento innato y en la capacidad manual de las personas, y pienso que quien sienta esa vocación debería tener un lugar donde desarrollarla, no tanto pensando en cuánto va a ganar, sino en cultivar un don que quizá posee. Ese modelo educativo existía antes y echo en falta que hoy esté presente en el ámbito nacional

-¿Alguna colaboración que le gustaría hacer?

-La verdad es que me haría muchísima ilusión vestir a doña Letizia, sería algo muy especial. Quién sabe, quizá algún día se dé la ocasión.