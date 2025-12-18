El Ayuntamiento de Oviedo reforzará estas líneas de TUA para mejorar la conexión con el principal enclave comercial del Principado durante los festivos

El Ayuntamiento de Oviedo comunicó que reforzará el servicio de las líneas D y H durante los próximos domingos 21 y 28 de diciembre, con el objetivo de mejorar la conexión con Parque Principado ante la apertura de sus comercios durante estos días festivos y facilitar así el desplazamiento de los usuarios.

La línea D cuenta con un refuerzo estable y regular a lo largo de toda la jornada, con servicios cada 30 minutos entre las 7.00 y las 22.30 horas. Tanto desde Parque Principado como desde las Facultades, las salidas se realizan a las horas en punto y a las horas y media, garantizando una frecuencia constante que facilita los desplazamientos en ambos sentidos durante todo el día.

En la línea H los refuerzos se concentran especialmente en las horas de mayor demanda. Desde Parque Principado hay salidas escalonadas desde las 7.00 horas y, entre las 8.00 y las 21.00, se refuerza el servicio con una frecuencia de un autobús cada 15 minutos. Desde Catedrático Serrano, el servicio arranca a primera hora y, entre las 8.07 y las 21.22, se establece un refuerzo regular con salidas cada quince minutos aproximadamente, manteniéndose servicios adicionales hasta las 23.00 horas.