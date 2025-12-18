El Ayuntamiento de Oviedo reforzará estas líneas de TUA para mejorar la conexión con el principal enclave comercial del Principado durante los festivos
El aumento del servicio en las líneas D y H busca facilitar los desplazamientos
El Ayuntamiento de Oviedo comunicó que reforzará el servicio de las líneas D y H durante los próximos domingos 21 y 28 de diciembre, con el objetivo de mejorar la conexión con Parque Principado ante la apertura de sus comercios durante estos días festivos y facilitar así el desplazamiento de los usuarios.
La línea D cuenta con un refuerzo estable y regular a lo largo de toda la jornada, con servicios cada 30 minutos entre las 7.00 y las 22.30 horas. Tanto desde Parque Principado como desde las Facultades, las salidas se realizan a las horas en punto y a las horas y media, garantizando una frecuencia constante que facilita los desplazamientos en ambos sentidos durante todo el día.
En la línea H los refuerzos se concentran especialmente en las horas de mayor demanda. Desde Parque Principado hay salidas escalonadas desde las 7.00 horas y, entre las 8.00 y las 21.00, se refuerza el servicio con una frecuencia de un autobús cada 15 minutos. Desde Catedrático Serrano, el servicio arranca a primera hora y, entre las 8.07 y las 21.22, se establece un refuerzo regular con salidas cada quince minutos aproximadamente, manteniéndose servicios adicionales hasta las 23.00 horas.
