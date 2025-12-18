Baile multitudinario y brindis de los centros sociales de Oviedo en el Caltrava

El Calatrava acogió este miércoles uno de los actos centrales de la programación navideña de los centros sociales de Oviedo. El singular edificio de Buenavista fue el lugar elegido para un multitudinario baile animado por Amador Valdés al que siguió un brindis al que se sumó el Alcalde, Alfredo Canteli, y además de la concejala de Servicios Sociales, Covadonga Díaz, y la concejala delegada del mismo área, Charo Suárez, que también entregaron los premios del concurso de decoración navideña de los centros.