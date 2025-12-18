Baile multitudinario y brindis de los centros sociales de Oviedo en el Caltrava
El Calatrava acogió este miércoles uno de los actos centrales de la programación navideña de los centros sociales de Oviedo. El singular edificio de Buenavista fue el lugar elegido para un multitudinario baile animado por Amador Valdés al que siguió un brindis al que se sumó el Alcalde, Alfredo Canteli, y además de la concejala de Servicios Sociales, Covadonga Díaz, y la concejala delegada del mismo área, Charo Suárez, que también entregaron los premios del concurso de decoración navideña de los centros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas