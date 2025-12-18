El cambio que va a sufrir uno de los mercados municipales más bonitos y visitados de Asturias: las tiendas que se suman

Productos frescos, de proximidad y de la mejor calidad. Esta es la seña de identidad del famoso Mercado de El Fontán. Ubicado en pleno centro de Oviedo, es un imprescindible para llevar a casa una amplia variedad de quesos, carnes, pescados, embutidos, frutas y verduras de una forma cómoda y con la confianza de estar adquiriendo un buen producto.

Ahora, el mercado del Fontán se abre a nuevos públicos. Las instalaciones han puesto en marcha su tienda online. Nueve tiendas -Pescados Paco, Carnicería Carymar, Carnicería Rodera, Carnicería el Buen Yantar, Carnicería Pablo, El Ciarru, Banciella Gourmet, Frutas Valle y Aceitunas Feli- se suman a esta iniciativa y ofrecerán sus productos a través de la página web Fontan Market para que los clientes puedan hacer la compra con suma facilidad. El expositor que cada día instalan los comerciantes, se podrá ver online. De esta forma, los ovetenses elegirán qué productos quieren así como las cantidades y las bolsas cargadas con los alimentos llegarán a sus domicilios al día siguiente. Los pedidos se pueden hacer en varias tiendas. Es decir, se puede comprar la carne en una, el pescado en otra y en una tercera la fruta. Los clientes recibirán todos los alimentos la vez, según informaron fuentes de las instalaciones. Enviar la compra al domicilio tendrá un coste por cada una de las compras que se hagan.

La concejala de Economía, Leticia González, visitó este martes las instalaciones del Mercado Municipal de Abastos de El Fontán y aprovechó para comunicar a los comerciantes que el Ayuntamiento de Oviedo, aprovechando el 31º aniversario del mercadillo, invertirá cerca de 200.000 euros en su modernización. "El Fontán es una pieza clave del comercio de proximidad en Oviedo. Modernizarlo es ayudar a que siga siendo un mercado vivo, competitivo y preparado para los nuevos hábitos de consumo, sin perder su esencia: el mejor producto y el trato cercano de siempre", señaló González.

La edil aprovechó la visita para destacar el proceso de modernización del mercado impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo, que integra la transformación digital, la mejora del servicio al cliente y la implementación de medidas de eficiencia en la gestión diaria. Además, remarcó que este espacio se consolida como un punto estratégico para el comercio local y aseguró que El Fontán se mantiene como "una de las prioridades" del gobierno de Alfredo Canteli.

En el marco del plan de modernización, el mercado ha incorporado un sistema de transformación digital que busca facilitar la compra y ampliar los canales de venta, adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el portal de comercio electrónico El Fontán Digital, que refuerza la visibilidad del mercado y promueve la venta online como complemento a la experiencia presencial. Los pedidos pueden entregarse en 24 horas, con la posibilidad de combinar productos de distintas tiendas en una única entrega a domicilio o retirarlos gratuitamente en las taquillas del mercado. También incluye medidas para mejorar la logística, la comunicación y el apoyo a los vendedores, como la gestión de entregas a domicilio, la publicación de promociones en paneles informativos y la dotación de tablets con formación en digitalización para los comerciantes. Para mejorar la experiencia del cliente se han instalado taquillas de recogida con distintos rangos de temperatura, que facilitan la combinación de compras presenciales y digitales. Además, se han incorporado soluciones de eficiencia y sostenibilidad, como una compactadora de residuos que reduce el volumen de cartón, plástico y embalajes, optimiza su traslado y contribuye a disminuir las emisiones de CO₂ y el vertido a vertedero.