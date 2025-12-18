Canteli se da un paseo por el Mercado de Navidad de Oviedo: "Es un motor de actividad para el centro"

El alcalde de Oviedo, junto a la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha visitado este jueves el Mercado de Navidad y el Mercado de Artesanía, instalados en la Plaza de la Catedral y la Plaza Porlier. Durante el recorrido, ambos responsables municipales saludaron a los vendedores y aprovecharon la ocasión para hacer balance del desarrollo de la campaña navideña en el casco histórico de la ciudad.

"Estos mercados son uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad en Oviedo y un motor de actividad para el centro, porque suman ambiente, atraen visitas y apoyan el trabajo de los comerciantes y artesanos", destacó Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, después de pasear por el mercado.

El Mercado de Navidad permanecerá abierto hasta el próximo 6 de enero, enmarcado dentro de la programación navideña municipal. El recinto abrirá todos los días, en horario de 12:00 a 22:00 horas, y contará con casetas dedicadas a la artesanía, productos y regalos navideños, además de una amplia oferta de dulces tradicionales y propuestas de hostelería. Todo ello permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de comida y bebida en un entorno singular, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa que combine paseo, compras y ocio en pleno corazón de la ciudad.