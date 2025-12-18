CIMCO se despide bajo el influjo poético de García Lorca

La actual edición del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO) se clausura hoy a las 19.30 horas, en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, de la mano de la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch. Los dos artistas interpretarán un programa repleto de interés que girará en torno a la figura de Federico García Lorca, un repertorio que el dúo conoce bien ya que fue objeto de un trabajo discográfico el año pasado que ha sido galardonado como mejor álbum de música clásica en 2024 por la Academia de la Música Española.

El recital comenzará con la "Sonata para violín" FP 119 de Francis Poulenc. Estructurada en tres movimientos –allegro con fuoco, intermezzo y presto trágico–, esta obra fue dedicada a Lorca por parte del compositor francés, gran admirador de su obra. Le seguirá una selección ("Verlaine" y "Debussy") de los "Tres retratos" del "Libro de Canciones de Lorca, canto y piano" escritos por la compositora y musicóloga argentina Alicia Terzian. En tercer lugar, el tándem ejecutará la "Sonata para violín y piano" de Claude Debussy, uno de los máximos exponentes del impresionismo musical.

Las dos últimas obras de la velada retomarán, con más ímpetu, la relación lorquiana, pues la primera de ellas será el arreglo de Fritz Kreisler sobre la "Danza española" de "La vida breve" de Manuel de Falla y, por último, una selección de canciones armonizadas por el propio Federico García Lorca y arregladas para violín y piano por Alberto Martín: "Nana de Sevilla", "Los reyes de la baraja", "Zorongo", "Las tres hojas" y "Las morillas de Jaén".

Para ejecutar este exquisito repertorio se presentarán, ante el exigente público ovetense, la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch. Valderrama es ganadora del primer premio y del premio especial del público en el XI concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate (2011), convirtiéndose en la primera violinista española de la historia en obtener este prestigioso galardón. Ha sido ganadora, también, de otros importantes certámenes entre los que se incluyen el Concurso Internacional de Violín de Lisboa (Portugal), Concurso Internacional de Violín de Novosibirsk (Rusia) o el Primer Palau (Barcelona). Paralelamente, la violinista desarrolla una intensa carrera concertística que la ha llevado a actuar en países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Rusia, México, Colombia, Grecia, Estados Unidos o Japón.

En cuanto a David Kadouch, es un pianista cuya carrera internacional comenzó cuando tan sólo contaba 13 años, momento en que ofreció un pequeño recital con Itzhak Perlman en Nueva York. Finalista en varios concursos, fue nombrado Artista Joven del Año en los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA) en 2011. Nacido en Niza, Kadouch comenzó su formación pianística en el Conservatorio de su ciudad natal y continuó sus estudios, a los 14 años, con Jacques Rouvier en el Conservatorio de París. Posteriormente, se trasladó a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde estudió piano con Dmitri Bashkirov y música de cámara con Márta Gulyás y Ralf Gothóni. También ha asistido a clases magistrales con Daniel Barenboim, Murray Perahia, Maria João Pires, Maurizio Pollini, Stephen Kovacevich y Eliso Virsaladze. Ha tomado parte en algunos de los festivales más prestigiosos del mundo y muestra una gran preocupación por incluir en su repertorio piezas contemporáneas que permitan ensanchar el canon de la música de cámara.

Para esta velada, de una hora de duración aproximadamente y que incluirá el recitado de varios poemas de Lorca a cargo de Ana María Valderrama, las entradas se pueden conseguir, al precio de 10 euros, en la taquilla del Teatro Campoamor (en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas), en la taquilla del Auditorio la misma tarde del concierto (de 17.00 a 19.30 horas) y en la web municipal de venta de entradas: entradas.oviedo.es.