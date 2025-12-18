Las claves del pacto de PP e IU para los presupuestos de Oviedo: la prioridad es buscar suelo para viviendas baratas

Buscar más suelo para viviendas asequibles, revitalizar el Calatrava, avanzar en la recuperación de La Vega, desarrollar una amplia red de centros sociales y buscar fórmulas para bajar el precio de la basura a quienes reciclen y del autobús urbano a la zona rural. Son algunas de las prioridades incluidas en el acuerdo de 16 puntos alcanzado por el gobierno del PP de Alfredo Canteli con IU para que la coalición apruebe el presupuesto municipal de 2026, que asciende a la cifra récord de 294 millones como ya hizo con las cuentas del presente año.

El acuerdo, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, parte de una idea de continuidad. Las partes aseguran que las cuentas de 2026 se utilizarán como base para seguir desarrollando las prioridades ya consensuadas en 2025, "apostando por una línea de estabilidad política". PP e IU subrayan que esta senda "permite avanzar en políticas sociales, urbanísticas y ambientales con una hoja de ruta compartida".

Uno de los ejes centrales del pacto es el refuerzo del compromiso social y ambiental del municipio. Las prioridades pasan por mejorar el acceso a la vivienda, fortalecer el sistema educativo municipal y avanzar en un transporte público más eficiente y barato. En vivienda, el acuerdo contempla el refuerzo de la Oficina Municipal, la cesión de más suelo público para la construcción de vivienda a precios accesibles, el control de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y, como hito destacado, la redacción del primer Plan Municipal de Vivienda.

En materia de movilidad, PP e IU se comprometen a culminar antes de mediados de 2026 la renovación integral del transporte urbano, que incluirá la revisión de rutas y horarios, la implantación de líneas de autobús más rápidas y la mejora del transporte en la zona rural, con el objetivo de abaratar el coste para los usuarios. Todo ello se coordinará con el desarrollo efectivo de la Zona de Bajas Emisiones y la nueva política de movilidad sostenible.

El apartado social recoge la implantación del nuevo modelo de Políticas Sociales, la integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en el Principado y el mantenimiento de las becas. A ello se suma la reactivación y modernización de los centros sociales, con la reapertura del Calatrava, las reformas en Ciudad Naranco y Ventanielles y el inicio de la renovación de La Corredoria y La Florida bajo el concepto del "Oviedo de los 15 minutos".

El acuerdo también da un fuerte impulso a los grandes proyectos urbanísticos pendientes. Se prioriza la urbanización de La Vega, con la culminación de estudios y trabajos de limpieza para iniciar las actuaciones, se acelera la transformación de Rayo-Mercadín y se busca un acuerdo definitivo para la antigua zona sanitaria de El Cristo-Buenavista, retomando de inmediato las demoliciones.

En el ámbito ambiental, se publicará el Plan Estratégico de Renaturalización, que marcará la integración de nuevas zonas verdes en el urbanismo y la gestión de parques. En deportes, se dará prioridad a la piscina del Parque del Oeste y a la rehabilitación del polideportivo de Otero, además de licitar la renovación de las pistas de atletismo de San Lázaro y la pista deportiva de Ciudad Naranco.

El pacto incluye medidas para reforzar el empleo público, los planes de empleo y el control de las contratas municipales, así como un estudio para reformar la tasa de basura bajo el principio de "quien contamina paga". En igualdad, se aprobará el Plan de Igualdad del Ayuntamiento y se avanzará en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades. También se iniciará la redacción de un Plan de Juventud con participación activa de los jóvenes y del Conseyu de la Mocedá.

La cultura y las fiestas contarán con una nueva estrategia consensuada, con apoyo al talento local, al uso del asturiano y la creación de una mesa de diálogo para mejorar celebraciones como San Mateo. En la zona rural, el acuerdo prevé más desbroces, avances en alcantarillado y el cumplimiento de equipamientos pendientes, como el Museo de Faro o los centros sociales de Tudela Veguín y La Manjoya. Todo ello estará supervisado por una comisión fija de seguimiento de obras.

Críticas del PSOE

Desde el PSOE, su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, cuestionó duramente el alcance del acuerdo. Aseguró que "no se puede engañar a la ciudadanía hablando de pactos presupuestarios" cuando, a su juicio, "no va a cambiar un euro" y el documento es idéntico al anterior salvo la fecha. Para los socialistas, "podrá haber acuerdo político, pero no un pacto presupuestario real sin reflejo en las cuentas". Además, criticó que IU pretenda llevar el acuerdo al Pleno, entendiendo que, en todo caso, debería someterse primero a la consideración de sus bases.