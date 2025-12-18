La Florida pide un proyecto social o deportivo en el fallido ferial de Oviedo

Los vecinos de La Florida exigen una solución urgente para dotar de vida a la parcela del fallido recinto ferial, una iniciativa que en su día supuso una inversión de un millón de euros y que ni siquiera se inauguró a pesar de que las obras finalizaron en la primavera del 2023. La asociación vecinal del barrio ha elaborado «una carta abierta al equipo de Gobierno y al resto de grupos municipales» en la que solicita que el espacio del ferial se utilice para instalar algún tipo de equipamiento de caracter social o deportivo.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida, Jesús Ángel Alonso, tiene muy claro que ese espacio no puede quedarse muerto. «Ahí podría colocarse el centro social integrado que nos han prometido u otras muchas cosas que se necesitan en el barrio. En un primer momento estaba prevista una residencia geriátrica, por ejemplo, pero aquello no se llevó a cabo», dice Alonso.

Una vez finalizadas las obras de lo que iba a ser el recinto ferial de La Florida el Ayuntamiento invirtió otros 200.000 euros en construir un equipamiento hostelero de 170 metros cuadrados de superficie que estaba llamado a «dar vida al barrio», según explicó en su momento el alcalde, Alfredo Canteli. «Eso tampoco funcionó nunca. Necesitamos algo que se necesite en el barrio cuanto antes», insiste el presidente vecinal. Los vecinos se quejan de que, pesar de haber consultado en varias ocasiones, no reciben ninguna información por parte del Ayuntamiento sobre el futuro de la parcela del fallido ferial. También se quejan de la «ausencia» de participación en este tipo de decisiones. «No es lo mismo que se diga que se va a promover la participación para que luego no se promueva», recoge el documento elaborado por la asociación.

Más reclamaciones

Por otro lado, los vecinos de La Florida también le trasladan al Ayuntamiento su preocupación por la «saturación» de las líneas de autobús urbano que dan servicio al barrio. «El concejal Ignacio Cuesta nos dijo que se negociaría la modificación del contrato con la empresa adjudicataria durante el primer semestre de 2026, pero no se pueden tardar dos años en reaccionar», dice el comunicado. Además, la asociación vecinal solicita un local municipal para poder desarrollar su labor. «Desde hace veinte años las distintas juntas directivas de la asociación de vecinos de La Florida venimos pidiendo un local que no nos cueste más de la mitad de nuestro presupuesto. No estamos pidiendo ni más ni menos que lo que disponen otras asociaciones».

En el escrito vecinal también se hace mención a la finca de 10.000 metros cuadrados cedida a la Iglesia junto a la iglesia de San Antonio Padua. «La Iglesia no está haciendo uso de ella y es un espacio importante que llevamos reclamando la recuperación para ampliar la zona infantil-juvenil que se encuentra al lado».