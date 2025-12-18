Así se hacen las galletas más famosas de Asturias, que se comen desde Estados Unidos a Asia, y que ya han conquistado hasta Inditex

Son, sin duda, las galletas más famosas de Asturias y ya conocidas en medio mundo. El último gigante que se ha rendido a su sabor ha sido el grupo Inditex, incluyendo este popular dulce en las cestas de Navidad como regalo a sus trabajadores. Sí, hablamos de las moscovitas, esas pastas de chocolate y almendra picada que conquistan los paladares de toda España y que elabora la confitería Rialto de Oviedo.

Desde Estados Unidos hasta Asia

El obrador que tienen en Argame (Morcín) elabora cada año 15 millones de estas ricas y crujientes galletas, que pueden comprarse en 400 tiendas del país, además de en internet. Gracias a ello, hoy comen moscovitas desde Estados Unidos hasta Asia. Uno de los últimos puntos de venta en abrir en España ha sido, en forma de una bolsa gigante con asas, en la Terminal 4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de Madrid, por donde pasan al año más de 60 millones de personas.

Francisco Gayoso, gerente de Rialto, con una caja de tres variedades de Moscovitas / Pablo Solares

La clave del éxito

Con todo, las moscovitas ya representan el 75% de los ingresos de Rialto, una confitería con casi cien años de historia (los cumplirá en 2026) que hasta hace no mucho era más bien clásica. Pero, ¿cuál es la clave del éxito? Francisco Gayoso, actual gerente del negocio, dice que es elaborarlas "una a una" de manera totalmente artesanal, siguiendo la receta original y utilizando ingredientes de gran calidad.

Hasta sin gluten

"Las moscovitas son unas finas pastas de almendra marcona bañadas en cobertura de chocolate. Desde hace unos años, además de las clásicas de chocolate con leche, también elaboramos con chocolate negro y, más recientemente, la nueva variedad con chocolate blanco", explica Francisco Gayoso. La última novedad son las moscovitas sin gluten y también en helado durante el verano.

Moscovitas de tres chocolates / Pablo Solares

El futuro, siempre en Asturias

Pese al éxito, Rialto no piensa ni en vender ni en abrir obradores fuera de Asturias. "Nos llegaron a sugerir mil opciones, que si abrir obradores fuera con la receta original, que si... Pero no nos lo planteamos, porque aquí en Asturias todavía podemos crecer. Quizá parezca una visión un poco provinciana, pero, de generar empleo, prefiero hacerlo en la región, que falta le hace. Las pasadas Navidades llegamos por primera vez a los cien empleados. De manera estable, durante el año, somos 70, de los que 50 están en el obrador de Argame", asegura el gerente.

Este año, las moscovitas fueron uno de los productos elegidos por Marta Ortega para regalar a sus empleados en las cestas de Navidad de Inditex, llenas de productos gourmet, valorados en 200 euros. Sin duda, una conquista más para la confitería ovetense Rialto.