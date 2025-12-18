Lucía Solla Sobral, ganadora de "El Ojo Crítico" de Narrativa
El jurado del certamen literario destaca la voz "solvente, original y madura" de la escritora gallega, afincada en Oviedo
La escritora gallega afincada en Oviedo –donde creó y coordina el grupo de lectura el Club de las Letras Salvajes– Lucía Solla Sobral, es la ganadora del Premio "El Ojo Crítico" de Radio Nacional de España de Narrativa por su novela "Comerás flores", que "acredita la voz de una narradora solvente, original y madura" .
El jurado ha incidido en el hecho de que en "Comerás flores" Solla Sobral "indaga en la intimidad de una mujer joven sometida a la manipulación de su pareja, describiendo la lenta construcción del poder patriarcal a través de una narradora en primera persona que resulta cercana y creíble en su enamoramiento, su asombro y su miedo". "Sus recursos literarios, su capacidad expresiva y la sutileza de sus observaciones logran que la violencia ejercida sobre una única mujer se convierta en una violencia universal, que atañe y concierne a todos y cada uno de sus lectores", destaca.
El jurado de la 36.ª edición del Premio "El Ojo Crítico" ha estado formado por los escritores Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, Nacional de las Letras y Nacional de Narrativa en dos ocasiones; Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras; Paco Cerdá, Nacional de Narrativa y Premio "El Ojo Crítico" de Narrativa en la anterior edición; y Laura Fernández, Premio "El Ojo Crítico" de Narrativa" en 2021, además de los libreros valencianos Almudena Amador y Óscar Brox, Premio Librería Cultural 2025; Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, al frente del programa radiofónico "El Ojo Crítico" y Susana Santaolalla, periodista cultural en RNE.
