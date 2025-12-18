Cuando la mentira sustituye al argumento

En política hay una frontera muy clara entre la crítica legítima y la desinformación interesada. Y cuando se cruza, no se hace oposición: se degrada el debate público.

En las últimas semanas, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha insistido en calificar de "casi nula" la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Oviedo, Origen del Camino" (PSTD). No es una opinión. Es una afirmación objetivamente falsa. Y lo preocupante no es el error, sino la reiteración consciente de una mentira como estrategia política.

No hay mayor fracaso político que necesitar una falsedad para sostener un discurso. Cuando se renuncia a los datos y se opta por el ruido, es porque los argumentos se han agotado hace tiempo.

Conviene además contextualizar el caso concreto de Oviedo, porque no todos los planes partieron de las mismas condiciones. La ayuda correspondiente al PSTD se publicó en el BOE el 31 de mayo de 2023. Sin embargo, el convenio entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo no se firmó hasta el 22 de marzo de 2024, ingresándose los fondos el 17 de abril de 2024. Es decir, Oviedo perdió prácticamente un año de margen administrativo, quedando solo dos años efectivos para ejecutar un proyecto diseñado inicialmente para desarrollarse en tres.

Lejos de utilizar este hecho como excusa, el Ayuntamiento asumió el reto con responsabilidad, acelerando la planificación, la tramitación y la ejecución de un plan complejo, sometido además a los exigentes controles técnicos, administrativos y financieros de los fondos europeos.

La realidad del Plan es clara y está documentada. A fecha 17 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Oviedo tiene comprometidos 1.550.008,25 euros de un presupuesto total de 2.100.000 euros, lo que supone un 73,81% del proyecto. En los próximos meses, con la licitación ya prevista de un nuevo contrato por importe de 445.721,34 euros, el grado de compromiso alcanzará el 95,03% del total del Plan. Además, se trabaja ya en la reinversión de los remanentes derivados de bajas en licitaciones.

A ello se suma un dato especialmente relevante: el Plan alcanza una contribución climática del 36,18%, superando ampliamente el mínimo exigido por la normativa europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y tras la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, acordada en comisión de seguimiento con el Principado, la planificación garantiza la ejecución íntegra del Plan en tiempo y forma.

Todo ello hace aún más incomprensible –o quizá demasiado comprensible– la actitud del PSOE en Oviedo, que cuestiona desde la oposición municipal lo que su propio partido impulsa y gestiona desde el Gobierno del Principado. Esa incoherencia no es fruto de la casualidad, sino del oportunismo político.

Detrás de estos números hay algo que algunos parecen empeñados en ignorar: el trabajo serio y constante de los técnicos municipales de distintas áreas, que han sabido reconducir plazos, acelerar procedimientos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan. Poner en duda su labor con afirmaciones falsas no solo es injusto, sino profundamente irresponsable.

Oviedo no necesita ruido ni relatos fabricados. Necesita rigor, lealtad institucional y una oposición que fiscalice con seriedad, no con mentiras y titulares vacíos. El PSTD avanza, se ejecuta y trabajamos para que se justifique íntegramente. Lo demás es simple propaganda. Y la propaganda, cuando se basa en la mentira, acaba cayendo por su propio peso.