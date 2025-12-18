La nueva iniciativa solidaria del pediatra Germán Rodríguez en Oviedo: recauda fondos para curar enfermedades en Guatemala

Cecilia tenía nueve años y no podía caminar. Sufría una enfermedad por la que no podía estirar las piernas. Si hubiese nacido en España, habría sido diagnosticada con días de vida y le hubiesen realizado diferentes ejercicios de fisioterapia para mejorar la situación. Sin embargo, es de Guatemala. Más en concreto del departamento de Quiché, una de las zonas más castigadas en la guerra civil, en la que quisieron destruir a toda la población maya. La mala fortuna provocó que ella no recibiese ningún tratamiento para su enfermedad. «Caminaba como un perrito a cuatro patas». Así lo explica el pediatra Germán Rodríguez, que hasta el lunes organiza un mercadillo de artesanía en la sede del Colegio de Abogados para recaudar fondos para curar enfermedades en este país de Centroamérica.

El primer viaje del doctor a Guatemala se produjo a los dos años de jubilarse a principios de la pasada década. Había creado la asociación Sira y tomó el avión que le llevó a este departamento. Una de las primeras personas que se encontró fue a la pequeña Cecilia y no dudó en ayudarla. Luchó para que sus padres accedieran a que la operasen en dos ocasiones.

Entre medias, este pediatra que sigue manteniendo su consulta en Mieres, le construyó un gimnasio en medio de la selva. También cogió un bidón que usaban para recoger el agua de la lluvia y crear una especie de piscina para que hiciese gimnasia. Muchos esfuerzos para que caminase. No fue el único apoyo. La escolarizó y vieron que era una niña superdotada. Ahora, cursa segundo de Medicina y el pediatra Germán Rodríguez asume todos los gastos.

En todo este tiempo, también ha ayudado a una niña que nació sin una pierna para que le pusiesen una prótesis y a otra pequeña que era sorda y empezó a oír gracias a un implante coclear. «Además, más de 600 niños han sido operados del labio leporino por falta de ácido fólico de la mamá durante el embarazo». Todo ello lo financia con lo recaudado en sus distintas acciones. Ya está pensando en el próximo viaje a Guatemala.