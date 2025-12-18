Oviedo contará con un plan de seguridad para atajar los principales delitos

Las buenas relaciones entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local se estrecharán gracias al nuevo convenio suscrito por la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Calvo Sastre, y el Alcalde, Alfredo Canteli. Este acuerdo es casi pionero y fue adelantado hace unas semanas por la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien explicó que Oviedo será uno de los primeros ayuntamientos de España que podrá acceder a las requisitorias de los diferentes cuerpos del Estado para localizar, detener o llamar a una persona que está siendo buscada por un juzgado.

No obstante, el acuerdo va más allá. Uno de los compromisos pasa por la elaboración, en el plazo de seis meses, de un plan local de seguridad en el que se recojan los distintos delitos que se producen en la capital asturiana y las soluciones que proponen para afrontarlos. Además, al finalizar cada año, los agentes se reunirán para realizar una evaluación del trabajo y los logros alcanzados y se analizarán los nuevos delitos que hayan podido surgir.

Otra de las novedades, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es que el Ayuntamiento facilitará a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias los planos y soportes informáticos actualizados de la cartografía municipal, así como información actualizada sobre direcciones, teléfonos, horarios y régimen de funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales, casas y centros de acogida existentes en el concejo que puedan colaborar en el auxilio a las víctimas de violencia de género, menores en situación de desamparo y mujeres que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y cuantos otros aspectos y datos consideren de interés mutuo para la mejora de la seguridad y asistencia ciudadana.

De igual forma, se propiciará la integración de ambos cuerpos policiales en los servicios de urgencias 112, instalándose un sistema técnico de operaciones que permita la transferencia de llamadas a las salas del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control 091 y el 092. Este acuerdo tendrá una duración de cuatro años.