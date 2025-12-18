Oviedo da la bienvenida a la Navidad con su primer amagüestu infantil en el Campo San Francisco
Se celebrará a las 18:30 horas en el Paseo de la Herradura y contará con el reparto de más de 30 kilos de castañas asadas
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Festejos, organiza estas Navidades el primer amagüestu infantil en el Campo San Francisco, una iniciativa abierta a todos los ovetenses y a quienes visiten la ciudad durante este fin de semana. La actividad nace con el objetivo de poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de Asturias y dotarla de un carácter familiar y lúdico, marcando así el inicio de las celebraciones navideñas coincidiendo con el comienzo de las vacaciones escolares.
El amagüestu se celebrará a las 18:30 horas en el Paseo de la Herradura, dentro del Campo San Francisco, y contará con el reparto de más de 30 kilos de castañas asadas. Se trata de un acto pensado para el disfrute en familia, en un entorno emblemático de la ciudad, que busca combinar tradición, convivencia y ocio en una tarde festiva dirigida especialmente al público infantil.
Desde la Concejalía de Festejos, que dirige Covadonga Díaz, se anima a los asistentes a acudir con algún motivo o complemento navideño, con el fin de reforzar el ambiente festivo de la iniciativa. Con esta propuesta, el Ayuntamiento apuesta por una Navidad participativa y cercana, recuperando costumbres populares y adaptándolas a un formato accesible para todos los públicos.
