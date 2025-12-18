La pintora Jezabel Rodríguez gana el "Evaristo Arce Piniella"
La artista ovetense Jezabel Rodríguez es la ganadora del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", que en esta edición de 2025 ha querido premiar "su obra interior de elementos mínimos en grises, en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado". Además, hubo menciones de honor para las obras presentadas por Pepa Satué Ripoll, Fernando Jiménez Fernández y Mónica Dixon. Esta última, además, ha sido reconocida en el Certamen "Virgen de las Viñas" 2025 con la adquisición de su obra.
