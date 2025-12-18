El PP exige la dimisión de Peláez y la reprobación de Barbón tras sus explicaciones sobre el viejo HUCA

La polémica por el futuro del viejo HUCA sumó ayer un nuevo capítulo político apenas 24 horas después de que el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, asegurase que los derribos del antiguo complejo hospitalario podrían reanudarse hasta tres meses antes del traslado definitivo del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, previsto para octubre. El Partido Popular reaccionó este jueves con dureza y exigió la dimisión inmediata del consejero, además de la reprobación del presidente del Principado, Adrián Barbón, por lo que califican como “una cadena de mentiras y contradicciones” sobre uno de los principales problemas urbanísticos de Oviedo.

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons acusó al Ejecutivo autonómico de “mentir de manera reiterada y tomar el pelo continuamente a los ovetenses, y sin ningún rubor”, tanto con el futuro del viejo HUCA como con la unificación de las sedes judiciales en la capital asturiana. “Lo de ayer fue un nuevo bandazo en un relato que cambia cada semana”, sostuvo.

Las declaraciones del parlamentario popular llegan después de que Peláez explicase, tras la reunión de la comisión mixta entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y el Principado, que un informe técnico avala la compatibilidad de los derribos con la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos durante un periodo máximo de 90 días. Una afirmación que abre la puerta a reactivar las obras en verano, pese a que el propio consejero había afirmado el lunes que no se retomarían “hasta que el centro abandone el emplazamiento”.

Cuervas-Mons, acompañado de la diputada regional Sandra Camino, mostró su “estupor” por lo que considera un nuevo giro improvisado del Gobierno regional. “Primero dicen que no se puede derribar nada, luego que sí, pero solo tres meses, mientras siguen aplazando decisiones clave”, denunció. A su juicio, el Ejecutivo “raciona las malas noticias y dosifica las explicaciones para alargar eternamente problemas derivados de una gestión catastrófica”.

El diputado recordó que Peláez se comprometió públicamente a que los edificios del antiguo HUCA, en el barrio de El Cristo, estarían derribados a lo largo de 2025. “Ahora reconocen implícitamente que no se terminarán hasta 2028 en el mejor de los casos”, afirmó. A ello sumó la incertidumbre generada por la necesidad de redefinir el proyecto para incluir la demolición de los conocidos como “hongos”, las antiguas Policlínicas, cuyo estado se ha declarado irrecuperable. “Ni siquiera saben si ese derribo irá en el contrato actual o en una nueva licitación. Es un experto en no saber nada”, ironizó.

Cuervas-Mons reprochó además que ni el Ayuntamiento de Oviedo ni los vecinos de la zona hayan recibido información directa sobre los cambios en el calendario y calificó de “puro escaparate vacío” la comisión creada por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, para abordar el futuro del ámbito.

Las declaraciones se realizaron ante la Facultad de Ciencias, en Llamaquique, donde el parlamentario popular subrayó que la parálisis del viejo HUCA “no es un problema aislado” y tiene consecuencias directas sobre otro de los asuntos pendientes de la ciudad: la unificación de las sedes judiciales. “La falta de decisiones en El Cristo vuelve a poner en riesgo un proyecto largamente esperado y clave para el funcionamiento de la Justicia en Oviedo”, advirtió.

En este sentido, Cuervas-Mons exigió al Gobierno regional que aclare si los nuevos retrasos en los derribos afectarán de nuevo al calendario judicial o si se adoptarán “medidas inmediatas para evitar que el desaguisado del HUCA vuelva a bloquear otro proyecto estratégico”.

“No es de recibo que los problemas de Oviedo se eternicen durante décadas por la incapacidad y las mentiras de los gobiernos socialistas, y en particular de Barbón”, concluyó el diputado del PP, que insistió en que las explicaciones ofrecidas por Peláez el día anterior “lejos de aclarar la situación, confirman el caos y la falta de rumbo del Ejecutivo autonómico”.